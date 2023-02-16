В России

45 минут назад

Госдума приняла закон о недопустимости использования иностранных слов

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#иностранные слова #закон

Согласно документу, при использовании русского языка как государственного "не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка".

Госдума приняла во втором и третьем чтениях на пленарном заседании законопроект о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, - говорится на сайте Госдумы.

Соответствующий документ "подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка Российской Федерации в едином многонациональном государстве, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным", - говорится в пояснительной записке.

"Проект федерального закона вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации", — отмечается в документе.

В соответствии с поправками Правительство на основании предложений Правительственной комиссии по русскому языку будет определять порядок формирования и утверждения списка таких словарей, справочников и грамматик и требования к их составлению.

«Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях», — говорится в документе. Норма «направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов».

Кроме того, закон вводит обязательную лингвистическую экспертизу проектов нормативных актов на предмет их соответствия нормам и правилам русского языка.
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#иностранные слова #закон

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