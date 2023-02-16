45 минут назад
Госдума приняла закон о недопустимости использования иностранных слов
Согласно документу, при использовании русского языка как государственного "не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка".
Соответствующий документ "подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка Российской Федерации в едином многонациональном государстве, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным", - говорится в пояснительной записке.
"Проект федерального закона вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации", — отмечается в документе.
В соответствии с поправками Правительство на основании предложений Правительственной комиссии по русскому языку будет определять порядок формирования и утверждения списка таких словарей, справочников и грамматик и требования к их составлению.
«Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях», — говорится в документе. Норма «направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов».
Кроме того, закон вводит обязательную лингвистическую экспертизу проектов нормативных актов на предмет их соответствия нормам и правилам русского языка.