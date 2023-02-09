Происшествия

57 минут назад

В столкновении трех автомобилей на Ленина пострадали девушка и мальчик

3 928
#авария #ДТП
В столкновении трех автомобилей на Ленина пострадали девушка и мальчик

Автомобили столкнулись у перехода рядом со второй больницей. Девушке и ребенку потребовалась медицинская помощь.

8 февраля в Липецке на улице Ленина столкнулись сразу  три автомобиля: «Пежо», «Лада Веста» и «Хендай Санта Фе». Сначала у перехода рядом с областной больницей №2 в автомобиль «Лада Веста» врезался «Пежо», а затем «Лада» ударилась в «Хендай».

«В 13:50 на улице Ленина 26-летний водитель автомобиля «Пежо 207» допустил наезд на стоящий автомобиль « Лада Веста» под управлением 35-летнего водителя, который допустил наезд на стоящий « Хендай Санта Фе», - так описывается эта авария в сводке ГИБДД. 

По данным областного управления ГИБДД, в этой аварии пострадали 25-летняя девушка — пассажирка «Пежо» и 9-летний пассажир «Весты». 

«Пострадавшие доставлялись в медицинские учреждения, после оказания помощи отпущены. Проводится расследование», — сообщают полицейские.

Еще двое детей стали вчера участниками аварии в селе Тербуны. Здесь в 16:40 столкнулись «Нива Шевроле» 26-летнего водителя и «Лада Ларгус», которой управлял 37-летний мужчина. В аварии получили травмы две девочки — восьми и девяти лет. Обе доставлены в больницу. Девочки ехали в «Ларгусе». 

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Фото УГИБДД по Липецкой области

Предварительная версия аварии: «несоблюдения дистанции до движущегося впереди транспортного средства».

Вчера автоинспекция зарегистрировала еще 12 столкновений, во всех из них пострадали только автомобили.

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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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неадекватная женщина со вкусом

8 минут назад
На Ленина построили какие-то убогие двенадцатиэтажки, да ещё и на лоджии профлист поналепили - позор, могли бы уж хоть для центральной улицы постараться. Хотя о чем это я, ведь зелёные и красные железные * , скрывающие разнообразное, очень нужное хозяевам барахло, можно обнаружить даже на балконах исторических зданий Москвы.
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Девушка

25 минут назад
Ездить в качестве пассажира стало небезопасно
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???

32 минуты назад
Автомобиль сделан из фольги?
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