Коронавирус
56 минут назад
В Липецкой области несколько суток снижается количество заболевших COVID-19
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Четвертого февраля сообщалось о 63 заболевших — это максимум в 2023 году. С выходных количество новых случаев снижается.
За последние сутки в Липецкой области выявили 45 случаев COVID-19, никто не умер, госпитализировали девятерых человек, а выздоровели 31 человек. Для сравнения: 7 февраля 2022 года были выявлены 969 случаев инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 177 193 случая COVID-19, выздоровели 172 649 человек, умерли 3 952 человека.
А в регионах Черноземья продолжается небольшой рост заболеваемости. В Воронежской области за сутки выявили 213 случаев COVID-19, в Тульской области — 64, в Рязанской области — 59, в Тамбовской области — 40, в Орловской области — 39, в Курской области — 29. Причем в Курской области сообщили сразу о двух погибших от болезни.
В России за сутки выявили 7 615 случаев COVID-19, госпитализированы 1 445 человек, выздоровели 8 455 человек, умерли 43 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 22 012 443 случая COVID-19, выздоровели 21 393 339 человек, умерли 395 362 человека.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 177 193 случая COVID-19, выздоровели 172 649 человек, умерли 3 952 человека.
А в регионах Черноземья продолжается небольшой рост заболеваемости. В Воронежской области за сутки выявили 213 случаев COVID-19, в Тульской области — 64, в Рязанской области — 59, в Тамбовской области — 40, в Орловской области — 39, в Курской области — 29. Причем в Курской области сообщили сразу о двух погибших от болезни.
В России за сутки выявили 7 615 случаев COVID-19, госпитализированы 1 445 человек, выздоровели 8 455 человек, умерли 43 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 22 012 443 случая COVID-19, выздоровели 21 393 339 человек, умерли 395 362 человека.
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