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36 минут назад
ЦБ РФ оценил объем заблокированных активов российских инвесторов в 5,7 трлн рублей
Ограничивать сделки с иностранными ценными бумагами брокеры начали с 1 октября 2022 года.
На 30 ноября 2022 года объем заблокированных активов составлял 5,7 трлн рублей, - рассказала на конференции директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.
По ее словам, объем заблокированных за рубежом иностранных бумаг, принадлежащих резидентам РФ, составляет 5,7 трлн рублей, из них свыше 20% принадлежит российским розничным инвесторам.
"У нас по состоянию на 30 ноября по отчетности 5,7 трлн рублей заблокированных активов, из них чуть больше 20% - это активы, которые принадлежат розничным инвесторам", - сказала она.
По ее словам, именно "данная история" была принята во внимание, когда было решение о запрете неквалифицированным инвесторам приобретать иностранные ценные бумаги.
Согласно предписанию ЦБ РФ, с 2023 года российские брокеры должны приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированных инвесторов на покупку ценных бумаг иностранных эмитентов из недружественных стран. Ограничивать сделки с иностранными ценными бумагами брокеры начали с 1 октября 2022 года. Тогда под блокировку попадали сделки, если в результате их доля иностранных бумаг в портфеле неквалифицированного инвестора начинала превышать 15%. В ноябре порог был снижен до 10%, в декабре - до 5%, - передает ТАСС.
Заморозка активов продолжит оказывать негативное влияние в 2023 году и в последующие годы, - отметила Шишлянникова. "В ответ, чтобы сбалансировать соответствующие действия иностранных регуляторов, также ввели ограничения на распоряжение нерезидентами активами, которые находились у них в российской юрисдикции - в начале предписанием Банка России, затем - указом президента. Это позволило создать некий баланс по заблокированным активам, что позволяет нам рассчитывать на переговорную позицию в данном вопросе", - заявила она.
По ее словам, объем заблокированных за рубежом иностранных бумаг, принадлежащих резидентам РФ, составляет 5,7 трлн рублей, из них свыше 20% принадлежит российским розничным инвесторам.
"У нас по состоянию на 30 ноября по отчетности 5,7 трлн рублей заблокированных активов, из них чуть больше 20% - это активы, которые принадлежат розничным инвесторам", - сказала она.
По ее словам, именно "данная история" была принята во внимание, когда было решение о запрете неквалифицированным инвесторам приобретать иностранные ценные бумаги.
Согласно предписанию ЦБ РФ, с 2023 года российские брокеры должны приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированных инвесторов на покупку ценных бумаг иностранных эмитентов из недружественных стран. Ограничивать сделки с иностранными ценными бумагами брокеры начали с 1 октября 2022 года. Тогда под блокировку попадали сделки, если в результате их доля иностранных бумаг в портфеле неквалифицированного инвестора начинала превышать 15%. В ноябре порог был снижен до 10%, в декабре - до 5%, - передает ТАСС.
Заморозка активов продолжит оказывать негативное влияние в 2023 году и в последующие годы, - отметила Шишлянникова. "В ответ, чтобы сбалансировать соответствующие действия иностранных регуляторов, также ввели ограничения на распоряжение нерезидентами активами, которые находились у них в российской юрисдикции - в начале предписанием Банка России, затем - указом президента. Это позволило создать некий баланс по заблокированным активам, что позволяет нам рассчитывать на переговорную позицию в данном вопросе", - заявила она.