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Ельчанка заработала 1000 рублей и отправилась на шесть лет в колонию

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#наркотики
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Ельчанка заработала 1000 рублей и отправилась на шесть лет в колонию

Она продала участнику «Проверочной закупки» 0,45 грамма смеси с героином в составе.

Елецкий городской суд вынес приговор женщине по части 1 статьи 228.1 УК РФ за сбыт наркотиков.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, около жилого дома в Ельце женщина за 1000 рублей продала участнику оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» 0,45 грамма наркотической смеси, содержащей в своем составе ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин).

В результате её приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор ещё не вступил в силу.
2 675
#наркотики
2

Комментарии (2)

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Cascado

32 минуты назад
Однако, товар был продан без соблюдения надлежащих санитарных норм и правил, отсутствовал ценник и неясен был срок годности. Про сертификационные испытания продукта группой испытуемых информация была невнятной, из разряда "чувакам нравится".
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Однако

46 минут назад
Непонятно, понравился ли товар участнику оперативно-розыскного мероприятия? Или претензия только к составу товара, без контрольного опробования?
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