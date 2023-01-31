Ельчанка заработала 1000 рублей и отправилась на шесть лет в колонию

Она продала участнику «Проверочной закупки» 0,45 грамма смеси с героином в составе.

Елецкий городской суд вынес приговор женщине по части 1 статьи 228.1 УК РФ за сбыт наркотиков.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, около жилого дома в Ельце женщина за 1000 рублей продала участнику оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» 0,45 грамма наркотической смеси, содержащей в своем составе ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин).



В результате её приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Приговор ещё не вступил в силу.