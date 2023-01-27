24-летний липчанин накопил 37 неоплаченных штрафов

Теперь он заплатит их в двукратном размере.

Мировой судья судебного участка № 5 Октябрьского судебного района Липецка рассмотрела 37 дел в отношении 24-летнего липчанина о совершении административных правонарушений по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок».



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в результате мужчину оштрафовали по 37 делам в общей сложности на 61 тысячу рублей.