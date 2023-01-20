Коронавирус
28 минут назад
Количество заболевших COVID-19 за сутки в Липецкой области выросло вдвое
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В начале недели, 16 января, сообщалось о 12 новых случаях заболевания в регионе, сегодня — о 29 случаях.
В Липецкой области вновь сообщили об одном умершем за последние сутки, двух человек госпитализировали, а выздоровел 21 человек. Для сравнения: 20 января 2022 года были выявлены 233 случая инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 481 случай COVID-19, выздоровели 172 344 человека, умерли 3 947 человек.
В Черноземье с начала недели также продолжается рост вновь выявленных за сутки случаев. В Воронежской области за сутки выявили 61 случай COVID-19, в Тульской области — 26, Курской области — 25, в Рязанской области — 21, в Тамбовской области — 15, в Орловской области — 12.
За минувшие сутки от COVID-19 один человек умер в Тамбовской области.
В России за сутки выявили 6 078 случаев COVID-19, госпитализированы 837 человек, выздоровели 4 698 человек, умер 41 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 21 882 414 случаев COVID-19, выздоровели 21 297 919 человек, умерли 394 610 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 481 случай COVID-19, выздоровели 172 344 человека, умерли 3 947 человек.
В Черноземье с начала недели также продолжается рост вновь выявленных за сутки случаев. В Воронежской области за сутки выявили 61 случай COVID-19, в Тульской области — 26, Курской области — 25, в Рязанской области — 21, в Тамбовской области — 15, в Орловской области — 12.
За минувшие сутки от COVID-19 один человек умер в Тамбовской области.
В России за сутки выявили 6 078 случаев COVID-19, госпитализированы 837 человек, выздоровели 4 698 человек, умер 41 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 21 882 414 случаев COVID-19, выздоровели 21 297 919 человек, умерли 394 610 человек.
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