Общество
21 минуту назад
В квартиру ельчанина залетела летучая мышь
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Летучую мышь осторожно поймали при помощи махрового полотенца и отпустили.
Накануне вечером в квартиру ельчанина залетела летучая мышь. Об этом сообщает паблик «Елец Новости города».
«Летучая мышь залетела в окно, которое открыли проверить перед сном», - рассказал автор фото.
«Бедная, замерзла. Она к вам погреться прилетела», «Жирок просто весь прогорел вот и проснулась от голода», - комментируют ситуацию в соцсетях.
Летучую мышь осторожно поймали при помощи махрового полотенца и отпустили на волю. А вот липчане обычно в такой ситуации вызывают спасателей: так, 31 декабря на номер «112» в управление по делам ГО и ЧС Липецка поступил звонок с улицы Терешковой. Взволнованные липчане сообщили о том, что в канун Нового года в их квартиру проникла летучая мышь. Городские спасатели приехали на улицу Терешковой, поймали летучую мышь и отпустили ее в естественную среду обитания.
Добавим, что специалисты советуют в подобных ситуациях не паниковать. Животное питается насекомыми, и угрозы для человека не представляет. Однако при попытке поймать инстинкт самосохранения у него может сработать, поэтому голыми руками делать этого категорически нельзя.
Попавшую в помещение мышь следует изолировать и дождаться, когда она успокоится. Затем надеть плотные перчатки, накрыть полотенцем, посадить в коробку с отверстиями не шире одного сантиметра и выпустить на улицу.
Необходимо помнить, что летучие мыши могут быть переносчиками различных заболеваний. Поэтому в случае укуса нужно обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.
На территории Липецкой области обитает до десятка видов летучих мышей. Четыре из них занесены в Красную книгу региона.
Фото - vk.com/elets
«Летучая мышь залетела в окно, которое открыли проверить перед сном», - рассказал автор фото.
«Бедная, замерзла. Она к вам погреться прилетела», «Жирок просто весь прогорел вот и проснулась от голода», - комментируют ситуацию в соцсетях.
Летучую мышь осторожно поймали при помощи махрового полотенца и отпустили на волю. А вот липчане обычно в такой ситуации вызывают спасателей: так, 31 декабря на номер «112» в управление по делам ГО и ЧС Липецка поступил звонок с улицы Терешковой. Взволнованные липчане сообщили о том, что в канун Нового года в их квартиру проникла летучая мышь. Городские спасатели приехали на улицу Терешковой, поймали летучую мышь и отпустили ее в естественную среду обитания.
Добавим, что специалисты советуют в подобных ситуациях не паниковать. Животное питается насекомыми, и угрозы для человека не представляет. Однако при попытке поймать инстинкт самосохранения у него может сработать, поэтому голыми руками делать этого категорически нельзя.
Попавшую в помещение мышь следует изолировать и дождаться, когда она успокоится. Затем надеть плотные перчатки, накрыть полотенцем, посадить в коробку с отверстиями не шире одного сантиметра и выпустить на улицу.
Необходимо помнить, что летучие мыши могут быть переносчиками различных заболеваний. Поэтому в случае укуса нужно обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.
На территории Липецкой области обитает до десятка видов летучих мышей. Четыре из них занесены в Красную книгу региона.
Фото - vk.com/elets
229