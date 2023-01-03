Общество
13 минут назад
На Новый год в квартиру липчан забралась летучая мышь
123
По просьбе липчан летучую мышь поймали и отпустили на волю спасатели.
31 декабря на номер «112» в управление по делам ГО и ЧС Липецка поступил звонок с улицы Терешковой. Взволнованные липчане сообщили о том, что в канун Нового года в их квартиру проникла летучая мышь.
Городские спасатели приехали на улицу Терешковой, поймали летучую мышь и отпустили ее в естественную среду обитания.
Городские спасатели приехали на улицу Терешковой, поймали летучую мышь и отпустили ее в естественную среду обитания.
123