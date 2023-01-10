Происшествия

25 минут назад

Утром в пожаре на улице Чкалова погиб 62-летний мужчина

360
#МЧС #пожар
Утром в пожаре на улице Чкалова погиб 62-летний мужчина

Горел частный дом.

Сегодня около 08:30 на улице Чкалова в Липецке загорелся частный дом. Здание тушили несколько пожарных расчетов. Во время разведки пожарные нашли в доме мужчину. Пострадавший умер.

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— Возраст погибшего — 62 года. Причины и обстоятельства его смерти уточняются правоохранительными органами, —  сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#МЧС #пожар

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