Утром в пожаре на улице Чкалова погиб 62-летний мужчина

Горел частный дом.

Сегодня около 08:30 на улице Чкалова в Липецке загорелся частный дом. Здание тушили несколько пожарных расчетов. Во время разведки пожарные нашли в доме мужчину. Пострадавший умер.— Возраст погибшего — 62 года. Причины и обстоятельства его смерти уточняются правоохранительными органами, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.