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37 минут назад

В Узбекистане 20 детей погибли от индийского лекарства против ОРВИ

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В Узбекистане продолжает расти число детей, умерших после приема препарата от ОРВИ. К настоящему моменту известно о 20 погибших. Последней жертвой оказался трехлетний ребенок, пишет Газета.ру со ссылкой на местный минздрав.

Смерть детей наступила из-за сиропа индийской компании Marion Biotech «Док-1 Макс». Согласно проведенным лабораторным исследованиям, в составе препарата обнаружилось токсичное вещество этиленгликоль, из которого делают незамерзайку.
В результате продажа данного лекарства в Узбекистане была приостановлена. Возбуждено уголовное дело.
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