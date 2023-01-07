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37 минут назад
В Узбекистане 20 детей погибли от индийского лекарства против ОРВИ
В Узбекистане продолжает расти число детей, умерших после приема препарата от ОРВИ. К настоящему моменту известно о 20 погибших. Последней жертвой оказался трехлетний ребенок, пишет Газета.ру со ссылкой на местный минздрав.
Смерть детей наступила из-за сиропа индийской компании Marion Biotech «Док-1 Макс». Согласно проведенным лабораторным исследованиям, в составе препарата обнаружилось токсичное вещество этиленгликоль, из которого делают незамерзайку.
В результате продажа данного лекарства в Узбекистане была приостановлена. Возбуждено уголовное дело.
Смерть детей наступила из-за сиропа индийской компании Marion Biotech «Док-1 Макс». Согласно проведенным лабораторным исследованиям, в составе препарата обнаружилось токсичное вещество этиленгликоль, из которого делают незамерзайку.
В результате продажа данного лекарства в Узбекистане была приостановлена. Возбуждено уголовное дело.