Происшествия
52 минуты назад
На 23 февраля липчанину откусили палец
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Конфликт закончился уголовным делом и годом ограничения свободы.
В судебном участке №20 Советского района вынесен приговор по резонансному случаю, произошедшему в Липецке 23 февраля 2021 года. Во время пьяного конфликта мужчине откусили палец.
23 февраля 51-летний житель деревни Кузьминка Липецкого района отмечал День защитника Отечества в одной из квартир дома №25 по улице Космонавтов. В квартире собрались семьи двух подруг, а их мужья видели друг друга впервые. Застолье началось днем, а к вечеру и гость, и хозяин квартиры были уже изрядно пьяны. Когда жены вышли покурить, мужчины подрались: они катались по полу, пытаясь побить друг друга. В один из моментов гость умудрился откусить хозяину квартиры часть пальца. От боли тот потерял сознание. В себя он пришел только в больнице. На левой руке не хватало ногтевой фаланги среднего пальца.
На гостя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В ходе следствия 51-летний мужчина не стал отрицать вину и ходатайствовал о проведении суда в особом порядке, то есть без исследования доказательств и с полным признанием в преступлении.
Суд с учетом личности виновного, а также принимая во внимание, что он частично загладил причиненный преступлением ущерб, назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы.
23 февраля 51-летний житель деревни Кузьминка Липецкого района отмечал День защитника Отечества в одной из квартир дома №25 по улице Космонавтов. В квартире собрались семьи двух подруг, а их мужья видели друг друга впервые. Застолье началось днем, а к вечеру и гость, и хозяин квартиры были уже изрядно пьяны. Когда жены вышли покурить, мужчины подрались: они катались по полу, пытаясь побить друг друга. В один из моментов гость умудрился откусить хозяину квартиры часть пальца. От боли тот потерял сознание. В себя он пришел только в больнице. На левой руке не хватало ногтевой фаланги среднего пальца.
На гостя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В ходе следствия 51-летний мужчина не стал отрицать вину и ходатайствовал о проведении суда в особом порядке, то есть без исследования доказательств и с полным признанием в преступлении.
Суд с учетом личности виновного, а также принимая во внимание, что он частично загладил причиненный преступлением ущерб, назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы.
5 1106
Ошибка
Вот и покурили
Шо???
Да уж
)