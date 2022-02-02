Происшествия

52 минуты назад

На 23 февраля липчанину откусили палец

5 1106
#палец #ампутация
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На 23 февраля липчанину откусили палец

Конфликт закончился уголовным делом и годом ограничения свободы.

В судебном участке №20 Советского района вынесен приговор по резонансному случаю, произошедшему в Липецке 23 февраля 2021 года. Во время пьяного конфликта мужчине откусили палец.

23 февраля 51-летний житель деревни Кузьминка Липецкого района отмечал День защитника Отечества в одной из квартир дома №25 по улице Космонавтов. В квартире собрались семьи двух подруг, а их мужья видели друг друга впервые. Застолье началось днем, а к вечеру и гость, и хозяин квартиры были уже изрядно пьяны. Когда жены вышли покурить, мужчины подрались: они катались по полу, пытаясь побить друг друга. В один из моментов гость умудрился откусить хозяину квартиры часть пальца. От боли тот потерял сознание. В себя он пришел только в больнице. На левой руке не хватало ногтевой фаланги среднего пальца.

На гостя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В ходе следствия 51-летний мужчина не стал отрицать вину и ходатайствовал о проведении суда в особом порядке, то есть без исследования доказательств и с полным признанием в преступлении.

Суд с учетом личности виновного, а также принимая во внимание, что он частично загладил причиненный преступлением ущерб, назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. 
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#палец #ампутация
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Комментарии (5)

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19 минут назад
Какие интересные события у нас-то палец,то вилку!
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Вот и покурили

20 минут назад
подружки.... Зоопарк в общем.
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Шо???

37 минут назад
Не перепились ещё на Руси мужики!!
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Да уж

45 минут назад
Вот и год пролетел, а палец-то не вырос!
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)

45 минут назад
Хорошо что хоть палец
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