Больше, чем на двух десятках улиц отключат холодную воду

Холодную воду отключат из-за проведения ремонтных работ.

1 февраля с 10:00 и до окончания работ РВК-Липецк временно ограничит подачу холодной воды в домах №№ 2, 4 по улице Чапаева, № 2 по улице Карьерной, №№ 8а, 10, 10а, 10/2, 54, 63, 65, 67, 69, 71, 71а по улице Елецкой, № 42 по улице 4-й Пятилетки, №№ 2, 4 по улице Гагарина, № 14 в переулке Вилкова, №№ 1, 3, 4, 4а, 5, 7, 8, 9, 11, 13а, 15, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 89, 91, 109, 109а, 109б, 109в, 109г, 116, 118, 122, 122а, ст. 122б, 122в,ст.1, 123, 124а, 126, 126а, 126б, 131, 132, 132а, 132б, вл. 132, 159, 187а, 188, 201, 205а по улице Студеновской, №№ 141, 156 по улице Салтыкова-Щедрина, № 42 по улице Ленина, в частном секторе улиц Арктической, 20-го Партсъезда, Салтыкова-Щедрина, Маяковского, Красной, Дарвина, Энергетической, Димитрова, Кольцевой, 9 Января, Елецкой, Карьерной, академика Павлова, Лескова, Студеновской, Вилкова, 4-й Пятилетки (в домах с № 24 по № 56а), Пионерской, в переулке Весеннем, котельной «Электроаппарат». Подвоз воды будет организован к дому № 2 по улице Карьерной, по заявкам потребителей.



С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в доме № 134 о проспекту Победы. Воду подвезут к дому.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



