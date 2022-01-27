38-летний липчанин пнул мать пятерых детей, в результате она умерла

Мужчина попытался реанимировать сожительницу, но это её не спасло.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор 38-летнему слесарю-ремонтнику и отцу троих детей по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эта трагическая история развернулась утром 24 июля минувшего года у одного из домов на улице Станционная в Липецке.



Около 10 утра 37-летний липчанин проснулся, вышел на крыльцо и увидел, что на полу на коврике лежит сильно пьяная мать его троих детей, с которой они сожительствуют уже 16 лет, а рядом на лавочке сидит их общий знакомый. Вообще, у женщины было даже пять детей — ещё двое взрослых от предыдущих отношений.



Сидевший на лавочке общий знакомый рассказал, что утром шёл мимо, и женщина дала ему свою банковскую карту и попросила сходить в магазин за спиртным, что тот и сделал. Он купил бутылку водки объемом 0,25 литра для женщины и бутылку пива для себя — алкоголь они вместе выпили на крыльце, после чего женщина и прилегла на коврик.



Стоя с чашкой кофе в руках, 38-летний липчанин поругал гражданскую жену за бардак в доме, а потом попросил лежащую на полу сожительницу найти и принести ему образцы ячеек для рыболовных сетей — утром он собирался пойти на рыбалку. Но женщина на вопросы о уборке и снастях ничего не ответила, а только нецензурно выразилась. Тогда её сожитель подошёл ближе и пнул её один раз правой ногой в живот, после чего сразу вернулся в дом.



В момент нанесения удара мужчина был босиком, но пинок всё равно оказался роковым. Спустя некоторое время женщина сказала, что ей плохо и попросила чаю. Её сожитель сразу же сбегал заварил чай, но когда вернулся, увидел, что мать его троих детей теряет сознание.



Липчанин испугался, позвонил своей взрослой падчерице и по номеру «103». Но сообщать медикам о том, что нанёс сожительнице удар, он не стал — побоялся.



В скорую он звонил несколько раз. Пока неотложка ехала, мужчина пытался реанимировать гражданскую жену — делал ей непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.



Сотрудники скорой приехали примерно через 30 минут после первого звонка, но за пять минут до этого женщина перестала дышать. Медики уже констатировали её смерть.



При опросе мужчина не сообщил полиции, что на самом деле произошло с матерью его детей. Старшей дочери женщины он также говорил, что, скорее всего, мать умерла от инсульта. Кстати, падчерица рассказала, что сожитель часто избивал мать и между ними регулярно происходили конфликты на бытовой почве — особенно часто как раз из-за уборки. Бил он и детей — как родных, так и старших детей сожительницы, но в полицию никто до этой трагедии не обращался. Но женщину часто видели с синяками на лице и теле. Сестре она рассказывала, что боится сожителя.



Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от закрытой тупой травмы живота, сопровождающуюся кровоизлияниями и разрывами в печени, травматическим и геморрагическим шоком.



Её сожитель впоследствии всё же решил рассказать правду — замучили угрызения совести.



Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и отправил его на 8 лет в колонию строго режима. Также мужчина обязан выплатить в пользу потерпевшей — старшей дочери женщины возмещение морального вреда в размере 700 000 рублей.