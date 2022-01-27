Происшествия

сегодня, 12:22

38-летний липчанин пнул мать пятерых детей, в результате она умерла

10 5466
#конфликт #побои
3
38-летний липчанин пнул мать пятерых детей, в результате она умерла

Мужчина попытался реанимировать сожительницу, но это её не спасло.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор 38-летнему слесарю-ремонтнику и отцу троих детей по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эта трагическая история развернулась утром 24 июля минувшего года у одного из домов на улице Станционная в Липецке.

Около 10 утра 37-летний липчанин проснулся, вышел на крыльцо и увидел, что на полу на коврике лежит сильно пьяная мать его троих детей, с которой они сожительствуют уже 16 лет, а рядом на лавочке сидит их общий знакомый. Вообще, у женщины было даже пять детей — ещё двое взрослых от предыдущих отношений.

Сидевший на лавочке общий знакомый рассказал, что утром шёл мимо, и женщина дала ему свою банковскую карту и попросила сходить в магазин за спиртным, что тот и сделал. Он купил бутылку водки объемом 0,25 литра для женщины и бутылку пива для себя — алкоголь они вместе выпили на крыльце, после чего женщина и прилегла на коврик.

Стоя с чашкой кофе в руках, 38-летний липчанин поругал гражданскую жену за бардак в доме, а потом попросил лежащую на полу сожительницу найти и принести ему образцы ячеек для рыболовных сетей — утром он собирался пойти на рыбалку. Но женщина на вопросы о уборке и снастях ничего не ответила, а только нецензурно выразилась. Тогда её сожитель подошёл ближе и пнул её один раз правой ногой в живот, после чего сразу вернулся в дом.

В момент нанесения удара мужчина был босиком, но пинок всё равно оказался роковым. Спустя некоторое время женщина сказала, что ей плохо и попросила чаю. Её сожитель сразу же сбегал заварил чай, но когда вернулся, увидел, что мать его троих детей теряет сознание.

Липчанин испугался, позвонил своей взрослой падчерице и по номеру «103». Но сообщать медикам о том, что нанёс сожительнице удар, он не стал — побоялся.

В скорую он звонил несколько раз. Пока неотложка ехала, мужчина пытался реанимировать гражданскую жену — делал ей непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Сотрудники скорой приехали примерно через 30 минут после первого звонка, но за пять минут до этого женщина перестала дышать. Медики уже констатировали её смерть.

При опросе мужчина не сообщил полиции, что на самом деле произошло с матерью его детей. Старшей дочери женщины он также говорил, что, скорее всего, мать умерла от инсульта. Кстати, падчерица рассказала, что сожитель часто избивал мать и между ними регулярно происходили конфликты на бытовой почве — особенно часто как раз из-за уборки. Бил он и детей — как родных, так и старших детей сожительницы, но в полицию никто до этой трагедии не обращался. Но женщину часто видели с синяками на лице и теле. Сестре она рассказывала, что боится сожителя.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от закрытой тупой травмы живота, сопровождающуюся кровоизлияниями и разрывами в печени, травматическим и геморрагическим шоком.

Её сожитель впоследствии всё же решил рассказать правду — замучили угрызения совести.

Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и отправил его на 8 лет в колонию строго режима. Также мужчина обязан выплатить в пользу потерпевшей — старшей дочери женщины возмещение морального вреда в размере 700 000 рублей.
10 5466
#конфликт #побои
3

Комментарии (10)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Босоногий

4 минуты назад
Аурелиано, А зачем ему хороший, если был дан государтсвенный.
ответить

Смотрящий

7 минут назад
Духовность скреп ... во всей красе. Нам без них - ни куда ...
ответить

Аурелиано

10 минут назад
Не было у него хорошего адвоката. Скорее всего, наступление последствий связано с болезненным состоянием печени умершей, так как у здорового человека такие последствия не могут наступить. Нанося удар голой ногой в область живота осужденный не мог предполагать, что нанесет тяжкие телесный повреждения. Соответственно отсутствует субъективная сторона ч. 4 ст. 111 УК, а соответственно в деяние отсутствует состав преступления.
ответить

Да уж

20 минут назад
И это была мать пятерых детей..!а где были соц.органы.!?эти 700.000, на их плечи надо переложить!
ответить

мама, дорогая

52 минуты назад
Какой ужас ! Жалко и мужика и детей....
ответить

Виновата скорая?

56 минут назад
Не алкашня? Не ударивший пьяную бабу идиот? Не власть, которая полностью разрушила медицину? Люди, у вас опилки в головах, что ли???
ответить

911

сегодня, 12:54
Детей жалко. Хотя теперь их хоть бить не будут, может.
ответить

Анна

сегодня, 12:51
Всегда жаль детей из таких семей. Их ждёт то же самое...
ответить

Бил за дело

сегодня, 12:41
Мужик не виноват. Виновата Скорая, которая ехала слишком долго
ответить

459

сегодня, 12:35
не велика потеря
ответить

Еще в рубрике

Ельчанин открыл ссылку и лишился 10`000 рублей
#мошенничество
7
Ельчанин открыл ссылку и лишился 10`000 рублей

44 минуты назад

Происшествия
79-летняя бабуля поверила в возврат НДС
#мошенничество #интернет
5
79-летняя бабуля поверила в возврат НДС

58 минут назад

Происшествия
Липчанин инвестировал в биткоины и потерял более 2 миллионов рублей
#биткоин #мошенничество
5
Липчанин инвестировал в биткоины и потерял более 2 миллионов рублей

сегодня, 12:49

Происшествия
По факту гибели на НЛМК 50-летнего рабочего возбуждено уголовное дело
#несчастный случай
По факту гибели на НЛМК 50-летнего рабочего возбуждено уголовное дело

сегодня, 12:44

Происшествия
Знакомство с интересным мужчиной обошлось липчанке в 60 000 рублей
#кража
7
Знакомство с интересным мужчиной обошлось липчанке в 60 000 рублей

сегодня, 12:42

Происшествия
25-летняя женщина продавала несуществующую одежду в интернете
#мошенничество
25-летняя женщина продавала несуществующую одежду в интернете

сегодня, 12:34

Происшествия