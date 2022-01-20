Улицу Плеханова частично или полностью закроют на время ремонта

А реконструкция улицы Папина, как проспекта Победы и улицы 50 лет НЛМК, продлится два года.





Сегодня на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов рассказал о запланированных на этот год ремонтах дорожно-уличной сети.Николай Дергунов сообщил, что еще в августе-сентябре прошлого года заключены муниципальные контракты на ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год». Три лота из четырех выиграло ООО «Инфинити Групп». За 349,1 млн рублей подрядчик отремонтирует центр города: улицы Зегеля (от площади Плеханова до улицы Ленина), Плеханова, Интернациональную, Пролетарскую, Желябова, за 116 миллионов – улицы Алмазную на Новолипецке и улицу Ушинского на Соколе, за 113,9 миллиона – улицы 3-е Сентября, Воронежскую и Коммунистическую в районе ЛТЗ, Юрия Смирнова (Сырский Рудник), Механизаторов (от проспекта Победы до улицы Папина), Балмочных и улицу 15-й микрорайон. Четвертый лот ценой в 96 млн рублей достался ООО «ГК Солидарность». Эта компания заново заасфальтирует улицы Пожарского, Вавилова, Сливовую и Добровскую, а также площадь Ленина-Соборную, которую, напомним, осенью 2020 года в качестве подарка Липецку за свой счет отремонтировала фирма «Руслан-1».– Саму площадь Ленина-Соборную делать не будут. Там асфальт в прекрасном состоянии. Речь идет о ремонте примыканий к ней дорог и ремонте тротуаров, – ответил на недоуменный вопрос одного из депутатов Николай Дергунов.По словам Николая Дергунова, дорожники займутся ремонтами как только позволит погода. Пока не понятно, как будет организовано дорожное движение на улице Плеханова.– Подрядчик заявил, что для оперативности выполнения работ улицу Плеханова придется перекрывать полностью, или частями. На улице, кроме всего прочего, проведется капремонт сетей уличного освещения, – сказал председатель департамента.Кстати, небо над улицей Плеханова станет чистым – кабели сетей уличного освещения уложат под землю.Сейчас в мэрии началось согласование рецептур асфальтобетонных смесей с подрядчиками. Это даст возможность избежать прошлогодней ситуации с ООО «Инфинити Груп», когда из-за бумажной волокиты с рецептурами долгое время в состоянии недоремонта оставалась площадь Победы.Николай Дергунов вкратце рассказал и о том, что будут делать муниципальные предприятия. Например, силами МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» планируется отремонтировать зимой литой асфальтобетонной смесью 7 500 кв. метров дорог, а летом – залатать их «большими картами» на площади 44 тысячи кв. метров. МБУ «Липецкгорсвет» получит 6 млн рублей на обслуживание 189 светофорных объектов, 106,4 миллиона – на оплату электроэнергии для сетей уличного освещения и 46,5 миллиона рублей – на содержание этих сетей и иллюминации. Заключен контракт с МУП «Зеленхоз» на содержание, текущий и капитальный ремонт зеленых насаждений на 112,3 млн рублей (в него вошли вырезка дикорастущей поросли, уборка дорожек в скверах и бульварах, содержание газонов). Заключен контракт с ООО «Разметка48» на содержание технических средств организации дорожного движения на 5,5 млн рублей. Формируется аукционная документация на нанесение дорожной разметки с начальной ценой в 37 млн рублей.В начале декабря прошлого года в горсовете сформировали список дорог, которые нуждаются в срочном ремонте. Каждый из 36 депутатов подал свой перечень. В итоге выяснилось, что в Липецке ремонт необходим 274 объектам улично-дорожной сети! Больше всего заказов поступило от депутатов Станислава Каменецкого (37 дорог и переулков Ниженки, Коллективки, квартала в границах улиц Известковой и Свердлова), Светланы Тюниной (в районе Сокола нуждаются в ремонте 29 улиц и переулков), Николая Двугрошева (25 дорог в центре города).В мэрии пообещали учесть эти пожелания, если муниципалитет получит дополнительное финансирование на ремонты из вышестоящих бюджетов. В предварительный список на этот год вошли 29 объектов: улицы Украинская (с основанием), Индустриальная, Депутатская, Гранитная и Вторая Гранитная, Дружбы, Литейная, Звездная, Богдана Хмельницкого, Задорожная, Винницкая, Достоевского, 9-го Января, Елецкая, Энтузиастов, Каменный лог, Подовражная, Семенова-Тянь-Шанского, Кирова, Чайковского, Володарского, Харьковская, переулок Верещагина, проезд Поперечный.– Этот список может быть откорректирован в зависимости от состояния улично-дорожной сети, – сказал Николай Дергунов.Депутат Екатерина Пинаева поинтересовалось, за какое время будет отремонтирована улица Папина? За два года, как улица 50 лет НЛМК или за год (в планах мэрии реконструкция улицы Папина поставлена на 2023-2024 годы).– Мы не хотим загонять подрядчика в зиму с окончанием контракта. А опыт показывает, что с учетом процедур закупки и сложности предстоящих работ это вполне может случиться. Поэтому, очевидно, будет заключен двухлетний контракт, ведь на улице Папина предстоит перенести подземные инженерные коммуникации. Практика показывает, что при таких работах выявляются разные сюрпризы. Но если у энергетиков и подрядчиков дело пойдет быстрее, то и объект будет сдан быстрее, – ответил председатель департамента.А когда, кстати, будет возобновлено движение по улице 50 лет НЛМК, где уже сделано большинство работ? По сути, на новую дорогу предстоит уложить последний верхний слой асфальта и нанести на него разметку, доделать тротуары и ограждения. Депутат Александр Кофанов, который руководит проектом реконструкции как директор подрядной организации, сказал, что к лету улица будет готова.А как так получилось, что на проспекте Победы, дорогу по которому также строили два года, до сих пор должным образом не работает уличное освещение? Отвечая на этот вопрос, Николай Дергунов сказал, что на сетях освещения были обнаружены «места с короткими замыканиями». Зимой проблему решили устранять.– Мы дали свои замечания городского управлению строительства, и там их отрабатывают с подрядчиком, – сказал Николай Дергунов.Напомним, что ГК «Руслан-1» получил на реконструкцию проспекта Победы 1,1 млрд рублей.Депутат Сергей Сазонов, воспользовавшись случаем, возмутился итогами прошлогодней реконструкции улицы Зегеля. Он заявил, что ликвидация парковочных карманов на ней стала ошибкой:– Было удобнее раньше. Сейчас, по сути, по одной полосе движения осталось в каждую сторону из-за припаркованных машин!Николай Дергунов с этим мнением не согласился:– Никакой ошибки! Раньше на улице Зегеля задние части машин выступали на проезжую часть из-за карманов не по нормативам. Их приходилось объезжать. Однако Зегеля не является магистральной улицей. Есть параллельные ей улицы, по которым ее можно спокойно объехать.Впрочем, председатель департамента пообещал депутатам, что ситуация с улицей Зегеля не повторится при реконструкции улицы Плеханова.