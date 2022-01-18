Общество

39 минут назад

Ночью Липецк от снега будут чистить 60 спецмашин

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#снегопад
Ночью Липецк от снега будут чистить 60 спецмашин
Как сообщили в муниципальном управлении благоустройства, в ночную смену уборку снега с улиц города ведут девять погрузчиков, 35 самосвалов и два ротора. Снег уберут на улицах Зегеля, Интернациональной, Стаханова, Катукова, Московской, Космонавтов, Терешковой, Ангарской, Октябрьской, а также на Сокольском и Октябрьском мостах.

С учётом погодных условий, управление задействует 13 пескоразбрасывателей и шесть малогабаритных машин для внесения противогололёдных материалов.

Кроме того, завтра днём продолжится вывоз снега с улиц Ленина, Зегеля, Стаханова, Металлургов, Адмирала Макарова, Минской, Ангарской, площадях Революции, Соборной, Театральной, проспекте 60-летия СССР и расчистку внутриквартальных проездов в районах Университетский, Елецкий, 26-ой, Матырский и Манеж. Сегодня с улиц города вывезены 2978 кубометров снежной массы.

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#снегопад

Комментарии (1)

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Олег

29 минут назад
В последние 3 года Сырский стали хорошо чистить раньше мы были по остаточному принципу а сейчас у нас зачастую чище чем в новых микр города.
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