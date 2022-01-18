Происшествия

25 минут назад

46-летний липчанин перевёл мошенникам 1,65 миллиона рублей, а 22-летняя девушка — 401,5 тысячи

385
#мошенничество
46-летний липчанин перевёл мошенникам 1,65 миллиона рублей, а 22-летняя девушка — 401,5 тысячи

Очередные 10 жителей региона попались на уловки мошенников. В общей сложности пострадавшие перевели злоумышленникам более 2,9 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 46-летний липчанин доверил крупную сумму денег лжесотрудникам банка. Ему сообщили, что на его имя неизвестные пытаются оформить кредит. Для отмены заявки мужчине предложили испортить себе кредитную историю, взять встречные займы и все деньги перевести на счета «консультантов». Потерпевший согласился и перевел мошенникам 1 миллиона 650 тысяч рублей.

По аналогичному сценарию «сотрудники банка» и представители «правоохранительных органов» украли у 22-летней жительницы Грязинского района 401 500 рублей.

Две сердобольные пенсионерки лишились денег, спасая родных. 79-летняя липчанка пыталась «освободить» родственницу от уголовной статьи и передала курьеру 400 тысяч рублей. 74-летняя липчанка за «освобождение» внучки перевела на расчетные счета мошенников 100 тысяч рублей.

Еще шесть липчан лишились денег, доверившись лжеброкерам и недобросовестным продавцам при покупке игровой приставки, халатов, спортинвентаря.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.
385
#мошенничество

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