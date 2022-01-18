25 минут назад
46-летний липчанин перевёл мошенникам 1,65 миллиона рублей, а 22-летняя девушка — 401,5 тысячи
Очередные 10 жителей региона попались на уловки мошенников. В общей сложности пострадавшие перевели злоумышленникам более 2,9 миллиона рублей.
По аналогичному сценарию «сотрудники банка» и представители «правоохранительных органов» украли у 22-летней жительницы Грязинского района 401 500 рублей.
Две сердобольные пенсионерки лишились денег, спасая родных. 79-летняя липчанка пыталась «освободить» родственницу от уголовной статьи и передала курьеру 400 тысяч рублей. 74-летняя липчанка за «освобождение» внучки перевела на расчетные счета мошенников 100 тысяч рублей.
Еще шесть липчан лишились денег, доверившись лжеброкерам и недобросовестным продавцам при покупке игровой приставки, халатов, спортинвентаря.
По всем фактам возбуждены уголовные дела.