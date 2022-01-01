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52 минуты назад
Воронежцы в новогоднюю ночь выбросили собаку из окна
Жители дома №170/2 на улице Острогожской (мкр. Шилово) выбросили собаку из окна во время празднования Нового года. Животное скончалось на месте, сообщает издание "Обозреватель".
В соцсетях один из горожан рассказал, что сначала подумал, что собака замерзла, и начал ее растирать. Хотел даже забрать ее домой. Однако по внешним признакам - открытым глазам и выпавшему языку - понял, что что-то не так.
– Увидел пару с собакой хаски, подошел и спросил, не знаете чья собака там замерзла, видно сразу что домашняя. Они мне отвечают, а ее в окно выкинули, уроды какие-то. Я просто дар речи потерял от услышанного, – признается горожанин.
Некоторые пользователи Сети предположили, что собака могла сама выпасть из окна. Однако большинство в такую версию не верит – если бы это был несчастный случай, хозяева спустились бы за любимым питомцем, а не оставили бы его умирать.
В соцсетях один из горожан рассказал, что сначала подумал, что собака замерзла, и начал ее растирать. Хотел даже забрать ее домой. Однако по внешним признакам - открытым глазам и выпавшему языку - понял, что что-то не так.
– Увидел пару с собакой хаски, подошел и спросил, не знаете чья собака там замерзла, видно сразу что домашняя. Они мне отвечают, а ее в окно выкинули, уроды какие-то. Я просто дар речи потерял от услышанного, – признается горожанин.
Некоторые пользователи Сети предположили, что собака могла сама выпасть из окна. Однако большинство в такую версию не верит – если бы это был несчастный случай, хозяева спустились бы за любимым питомцем, а не оставили бы его умирать.