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сегодня, 14:47

В Липецке подешевело топливо

6 892
#цены #транспорт
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В Липецке подешевело топливо

Снижены цена на газ.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, у двух крупнейших игроков рынка сжиженных углеводородных газов топливо подешевело.

За прошедшую неделю розничная цена на газ у одного крупного игрока рынка снизилась на 1,5% с 32,90 рублей за литр до 32,40 рублей, у другого – на 6,2% с 31,53 рубля до 29,57 рубля за литр.

- В настоящее время предпосылки к росту цен, как в оптовом, так и в розничном сегменте, отсутствуют, - отмечают в пресс-службе Липецкого УФАС России.
6 892
#цены #транспорт
1

Комментарии (6)

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Жора

5 минут назад
На копейку подешевело....зато заголовок...Тьфу !
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МиГ

14 минут назад
Вчера с Саратова приезжали, у них 24 рубля, у нас 29.90, очень дёшево стало, аж смех сквозь слёзы.
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Владимир.

30 минут назад
Подешевело в сравнении с каким регионом? Что то отрицательного роста на бензин не увидели. А газ в машину нам не нужен...
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Гость

38 минут назад
Газпромнефть на елецком шоссе дизель 57,77 это вообще ужас ссс
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Это работает по другому

48 минут назад
Думаю, Нет. Если вы перестанете ездить на общественном транспорте, он не будет стоить 10 р. Он просто перестанет ездить.
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Думаю

55 минут назад
Когда его перестанут покупать,то оно ещё дешевле станет.
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