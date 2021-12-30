В Липецке подешевело топливо

Снижены цена на газ.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, у двух крупнейших игроков рынка сжиженных углеводородных газов топливо подешевело.



За прошедшую неделю розничная цена на газ у одного крупного игрока рынка снизилась на 1,5% с 32,90 рублей за литр до 32,40 рублей, у другого – на 6,2% с 31,53 рубля до 29,57 рубля за литр.



- В настоящее время предпосылки к росту цен, как в оптовом, так и в розничном сегменте, отсутствуют, - отмечают в пресс-службе Липецкого УФАС России.