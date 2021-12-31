Общество
сегодня, 09:00
2021 год в видео GOROD48
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Хорошо ли, плохо ли мы прожили этот год!
GOROD48 вспомнил самые яркие моменты уходящего 2021 года.
Человек-паук на елке. Число 21 для тех, кто верит в удачу — выигрышная комбинация, воплощение самых радужных надежд. И каким он был — 2021 год? В первый же день года прославился азартный липчанин, который залез на главную елку Липецка. Видео с вирусной скоростью разлетелось по соцсетям.
Несогласованная акция. В конце января Липецк, как и всю страну захлестнули протестные акции. Несколько десятков участников липецкого шествия впоследствии оштрафовали на суммы от 10 000 до 75 000 тысяч рублей. А 25-летний Сергей Павлюткин, который применил насилие к двум полицейским, по решению суда отправился на год в колонию-поселение.
Обрушение козырька магазина. То, что случилось в одном из липецких супермаркетов можно назвать чудом. Внезапно обрушился козырек и никто (!) не пострадал.
От души: Евгения Уваркина чистит город. Весной Евгения Уваркина проявила свой крутой нрав, она сорвала несколько баннеров, желая очистить Липецк от неряшливой рекламы. Стоит отметить, что метод Уваркиной возымел действие. По данным мэрии, в этом году в Липецке демонтировано более трех тысяч рекламных и информационных конструкций. А в прошлом году в два раза меньше.
Открытие памятника святому. Добрая, казалось бы, новость, об открытии памятника Николаю Угоднику у парка Молодежный, вызвала сначала возмущение, так как памятник не прошел положенные согласования, а потом недоумение — из-за льстивой таблички «стараниями Артамонова И. Г. и Уваркиной Е. Ю.», которую оперативно сняли.
Королевская езда. И еще одно чудо. Экс-губернатора и экс-сенатора Олега Королева осудили за неадекватную езду. Возможно, этого бы не произошло, не окажись в Интернете записей видеорегистраторов и уличных видеокамер. Олег Королев чего только не придумывал в свое оправдание, даже переложил вину на родного брата.
Прививки и битва за QR-коды. В 2021-м коронавирус стал опаснее. А прививки, которые сначала назвали панацеей, а потом — защитой от смерти, разделили людей. Пример губернатора Игоря Артамонова и мэра Евгении Уваркиной, которые не только вакцинировались, но и ревакцинировались, не так сильно подействовал на липчан, как запрет на посещение общественных мест без QR-кодов. Сотни горожан, не соблюдая социальную дистанцию и, возможно, заражая друг друга стояли в огромных очередях, чтобы сделать прививку.
Выпускной — 2021. Вторая половина года в Липецке ознаменовалась большими яркими мероприятиями. В июне на Соборной площади гуляли выпускники. Им не пришлось трястись в неведении, как одиннадцатиклассникам в 2020 году. Сразу было ясно — праздника их не лишат.
Фестиваль на Зеленом острове. Через месяц на Зеленом острове гуляли уже не только липчане, но и жители других городов. Fox Rock Fest обещают сделать ежегодным. На 2022 год уже продают билеты.
Шоу у «Звездного». В сентябре липчан порадовали еще одним шоу. Аккурат перед выборами в областной Совет депутатов после реконструкции открылась площадь у Дворца спорта «Звездный». Все было по-взрослому: водное шоу, лазерное шоу и салют.
Петровские забавы. И под занавес горожан порадовали новым украшением площади Петра Великого.
Человек-паук на елке. Число 21 для тех, кто верит в удачу — выигрышная комбинация, воплощение самых радужных надежд. И каким он был — 2021 год? В первый же день года прославился азартный липчанин, который залез на главную елку Липецка. Видео с вирусной скоростью разлетелось по соцсетям.
Несогласованная акция. В конце января Липецк, как и всю страну захлестнули протестные акции. Несколько десятков участников липецкого шествия впоследствии оштрафовали на суммы от 10 000 до 75 000 тысяч рублей. А 25-летний Сергей Павлюткин, который применил насилие к двум полицейским, по решению суда отправился на год в колонию-поселение.
Обрушение козырька магазина. То, что случилось в одном из липецких супермаркетов можно назвать чудом. Внезапно обрушился козырек и никто (!) не пострадал.
От души: Евгения Уваркина чистит город. Весной Евгения Уваркина проявила свой крутой нрав, она сорвала несколько баннеров, желая очистить Липецк от неряшливой рекламы. Стоит отметить, что метод Уваркиной возымел действие. По данным мэрии, в этом году в Липецке демонтировано более трех тысяч рекламных и информационных конструкций. А в прошлом году в два раза меньше.
Открытие памятника святому. Добрая, казалось бы, новость, об открытии памятника Николаю Угоднику у парка Молодежный, вызвала сначала возмущение, так как памятник не прошел положенные согласования, а потом недоумение — из-за льстивой таблички «стараниями Артамонова И. Г. и Уваркиной Е. Ю.», которую оперативно сняли.
Королевская езда. И еще одно чудо. Экс-губернатора и экс-сенатора Олега Королева осудили за неадекватную езду. Возможно, этого бы не произошло, не окажись в Интернете записей видеорегистраторов и уличных видеокамер. Олег Королев чего только не придумывал в свое оправдание, даже переложил вину на родного брата.
Прививки и битва за QR-коды. В 2021-м коронавирус стал опаснее. А прививки, которые сначала назвали панацеей, а потом — защитой от смерти, разделили людей. Пример губернатора Игоря Артамонова и мэра Евгении Уваркиной, которые не только вакцинировались, но и ревакцинировались, не так сильно подействовал на липчан, как запрет на посещение общественных мест без QR-кодов. Сотни горожан, не соблюдая социальную дистанцию и, возможно, заражая друг друга стояли в огромных очередях, чтобы сделать прививку.
Выпускной — 2021. Вторая половина года в Липецке ознаменовалась большими яркими мероприятиями. В июне на Соборной площади гуляли выпускники. Им не пришлось трястись в неведении, как одиннадцатиклассникам в 2020 году. Сразу было ясно — праздника их не лишат.
Фестиваль на Зеленом острове. Через месяц на Зеленом острове гуляли уже не только липчане, но и жители других городов. Fox Rock Fest обещают сделать ежегодным. На 2022 год уже продают билеты.
Шоу у «Звездного». В сентябре липчан порадовали еще одним шоу. Аккурат перед выборами в областной Совет депутатов после реконструкции открылась площадь у Дворца спорта «Звездный». Все было по-взрослому: водное шоу, лазерное шоу и салют.
Петровские забавы. И под занавес горожан порадовали новым украшением площади Петра Великого.
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Липчанам запомнилось
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