Общество

37 минут назад

Евгения Уваркина: «Авторы установления памятника Николаю Угоднику указали на нем мое имя из благодарности»

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#памятник Николаю Угоднику #Евгения Уваркина
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Евгения Уваркина: «Авторы установления памятника Николаю Угоднику указали на нем мое имя из благодарности»

Глава Липецка была удивлена тем, что на памятнике чтимому Русской православной церковью святому появилась табличка с ее фамилией.

В соцсетях появились фотографии липецкого памятника Николаю Угоднику с отсутствующей табличкой на постаменте, говорившей о том, что он появился «стараниями Артамонова И. Г. и Уваркиной Е. Ю.», то есть губернатора и главы города. Как так вышло? Кто убрал эту табличку?

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- Глава региона и областная власть к установлению этого памятника не имели никакого отношения, - прокомментировали щекотливую ситуацию в пресс-службе областной администрации.

- Я принципиально поддержала благую идею появление этого памятника в нашем городе. По сути, это обязанность муниципалитета - поддерживать здоровые идеи. И, очевидно, инициаторы установления памятника Николаю Угоднику указали на нем мое имя из благодарности. Очевидно, Николай Николаевич Бобин вместе с Сешеновым Валерием Алексеевичем хотели сделать всем хорошо, ни с кем это не согласовав. Я их за эту инициативу мягко отругала, - сообщила GOROD48 глава Липецка Евгения Уваркина.

Один из главных инициаторов установления памятника святому в парке Молодежный Липецка, предприниматель, депутат облсовета Николай Бобин, сообщил GOROD48, что благодарственную табличку он и его товарищи поместили на постамент потому, что такая практика присутствует в других регионах. И что вскоре на месте этой снятой таблички появится другая, говорящая о том, что в постамент будет вмурована капсула с частичкой мощей Николая Угодника.

Кстати, 7 мая, в день торжественной церемонии открытия памятника в Липецке, один из причастных к его появлению людей сказал GOROD48, что не исключает появления рядом с монументом святого православной часовни.
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#памятник Николаю Угоднику #Евгения Уваркина
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Комментарии (15)

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Dane

9 минут назад
вот и часовенка подьехала.. тоже надо полагать внесенная в генплан и согласованная
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По моему

13 минут назад
Это отчасти памятник тщеславию бизнесменов и властимущих. Добро делается без объявления кто его творит, а это будто пиар
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Ржака

14 минут назад
Да уж!, Вернее она обматерилина , а не отругала)))
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Долой памятник Петру I

15 минут назад
Вместо него надо Уваркиной поставить, за её "хорошие" дела с парками...
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А как такое может быть?

17 минут назад
Все эскизы памятников и прочие монументы обсуждаются прежде чем их сделают. И не какие лишним надписи и таблички на них не вешают без согласия и утверждения, тем-более это памятник.
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интересуюсь.

17 минут назад
где вы бесятины собираетесь брать частичку мощей Николая Угодника?Совсем с головой плохо?
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...

18 минут назад
Алкаш, Матом конечно... Она может!:)))
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граф Де Ля Фер

19 минут назад
Это просто противно - такая циничная и наглая сказка.
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Градус

20 минут назад
Совсем уже запутались в своей лжи и лицемерии.
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Действительно

20 минут назад
Да что там табличка, надо сразу памятник Жене ставить на въезде в Липецк .Вон она сколько парков переделала , сколько МАФов навтыкала . А скоро еще и рок-фестиваль на Зеленом острове забахает и в Липецк сразу люди потянутся . Молодец мэр , святая женщина .
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