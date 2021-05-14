37 минут назад
Евгения Уваркина: «Авторы установления памятника Николаю Угоднику указали на нем мое имя из благодарности»
Глава Липецка была удивлена тем, что на памятнике чтимому Русской православной церковью святому появилась табличка с ее фамилией.
- Глава региона и областная власть к установлению этого памятника не имели никакого отношения, - прокомментировали щекотливую ситуацию в пресс-службе областной администрации.
- Я принципиально поддержала благую идею появление этого памятника в нашем городе. По сути, это обязанность муниципалитета - поддерживать здоровые идеи. И, очевидно, инициаторы установления памятника Николаю Угоднику указали на нем мое имя из благодарности. Очевидно, Николай Николаевич Бобин вместе с Сешеновым Валерием Алексеевичем хотели сделать всем хорошо, ни с кем это не согласовав. Я их за эту инициативу мягко отругала, - сообщила GOROD48 глава Липецка Евгения Уваркина.
Один из главных инициаторов установления памятника святому в парке Молодежный Липецка, предприниматель, депутат облсовета Николай Бобин, сообщил GOROD48, что благодарственную табличку он и его товарищи поместили на постамент потому, что такая практика присутствует в других регионах. И что вскоре на месте этой снятой таблички появится другая, говорящая о том, что в постамент будет вмурована капсула с частичкой мощей Николая Угодника.
Кстати, 7 мая, в день торжественной церемонии открытия памятника в Липецке, один из причастных к его появлению людей сказал GOROD48, что не исключает появления рядом с монументом святого православной часовни.
Dane
По моему
Ржака
Долой памятник Петру I
А как такое может быть?
интересуюсь.
...
граф Де Ля Фер
Градус
Действительно