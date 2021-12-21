GOROD48 спросил липчан: «Какой подарок вы ждете от Деда Мороза?»

Выяснилось, что к волшебнику горожане по пустякам не обращаются. Если уж просить то чего-то, что самому заработать или сделать не удастся. Поэтому просили здоровья, мира во всем мире, благополучия и даже… снега. Те же, кто ждет материальных подарков, надеются увидеть под елочкой компьютер, конфеты и много денег, чтобы погасить ипотеку.



Пессимисты заявляли, что в Деда Мороза давно не верят, то есть не на что не надеются, даже накануне Нового года. Были и остряки, которые собираются попросить у дедушки бензин по 60 рублей.



