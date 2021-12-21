ПозиTиV

сегодня, 10:15

Какой подарок вы ждете от Деда Мороза?

9 676
#Говорит Липецк
2

GOROD48 спросил липчан: «Какой подарок вы ждете от Деда Мороза?»

Выяснилось, что к волшебнику горожане по пустякам не обращаются. Если уж просить то чего-то, что самому заработать или сделать не удастся. Поэтому просили здоровья, мира во всем мире, благополучия и даже… снега. Те же, кто ждет материальных подарков, надеются увидеть под елочкой компьютер, конфеты и много денег, чтобы погасить ипотеку.

Пессимисты заявляли, что в Деда Мороза давно не верят, то есть не на что не надеются, даже накануне Нового года.  Были и остряки, которые собираются попросить у дедушки бензин по 60 рублей.

9 676
#Говорит Липецк
2

Комментарии (9)

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Очень хорошее желание

17 минут назад
Смотрящий, Хоть бы оно сбылось!!!!!
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Зинаида Львовна

38 минут назад
Чтобы дед ушёл
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кит

42 минуты назад
Чтобы законилось это мракобесие с ковидом ,а создающие его баклаборатории исчезли с лица Земли!
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астероид

49 минут назад
по земле, ну или супервулкан (что всё обнулить по честному), ну на край таноса))
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Красавчик

50 минут назад
60+, Вы
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Гость

58 минут назад
60+, все верно.
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Гость

59 минут назад
Смотрящий, присоединяюсь
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60+

сегодня, 10:20
От Кремлёвского дед мороза жду повышения пенсии в 2 раза и ежемесячных выплат по 10 000 р за полезные ископаемые всем жителям России . Хватит кормить 1% олигархов пора и о всех россиян подумать президенту !
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Смотрящий

сегодня, 10:17
Лебединого озера и гонки на лафетах!
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