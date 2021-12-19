Ненадлежащую работу светофоров обсудили в мэрии Липецка чиновники с энергетиками

Сегодня, 18 декабря, мэр Липецка Евгения Уваркина провела совещание с представителями департамента дорожного хозяйства и благоустройства, госавтоинспекции и энергетической компании.

Как сообщает пресс-служба мэрии, собравшиеся обсуждали повышение качества взаимодействия между структурами, от действий которых зависит работоспособность светофоров на улицах города.



Как доложил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов, в последние два месяца участились случаи отключений на сетях электроснабжения, которые приводили к отключению светофоров. Их продолжительность – от одной минуты до нескольких часов. Не обо всех энергетики уведомили вовремя сотрудников «Липецкгорсвета».



Начальник ОГИБДД УМВД России по Липецку Олег Володин подчеркнул, что отключение светофорных объектов серьёзно влияет на безопасность дорожного движения и может угрожать жизни и здоровью водителей и пешеходов.



Директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин сообщил, что специалисты проведут анализ зафиксированных сбоев и наладят взаимодействие с «Липецкгорсветом». Информацию о плановых отключениях будут направлять заблаговременно, сведения об аварийных ситуациях – максимально оперативно.



- Мы постепенно совершенствуем работу, меняем проблемные участки сетей, что должно привести к сокращению количества отключений. Так, в ноябре и декабре восстановили около 50 повреждённых кабельных линий, - отметил Виталий Мордыкин.



Евгения Уваркина подчеркнула, что для эффективного взаимодействия стоит расширить существующее соглашение между госавтоинспекцией и профильным департаментом, добавить в него ещё одну сторону – сетевую организацию.



- Здесь все действия нужно довести до автоматизма, совместно оперативно решать возникающие проблемы, - обозначила задачу специалистам мэр Липецка.



К следующему совещанию стороны проведут детальный анализ сбоев и для каждого случая разработаю алгоритм действий. Цель – сократить время на восстановление работоспособности объектов и своевременно информировать жителей о проблемах со светофорами.



Стоит отметить, что о случаях некорректной работы светофоров или наружного освещения липчане могут сообщать как в горсвет по телефону 28-70-00, так и в госавтоинспекцию по единому номеру диспетчерской службы 02.

