Общество

вчера, 17:16

Ненадлежащую работу светофоров обсудили в мэрии Липецка чиновники с энергетиками

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#светофоры #электроэнергия
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Ненадлежащую работу светофоров обсудили в мэрии Липецка чиновники с энергетиками

Сегодня, 18 декабря, мэр Липецка Евгения Уваркина провела совещание с представителями департамента дорожного хозяйства и благоустройства, госавтоинспекции и энергетической компании. 

Как сообщает пресс-служба мэрии, собравшиеся обсуждали повышение качества взаимодействия между структурами, от действий которых зависит работоспособность светофоров на улицах города.

Как доложил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов, в последние два месяца участились случаи отключений на сетях электроснабжения, которые приводили к отключению светофоров. Их продолжительность – от одной минуты до нескольких часов. Не обо всех энергетики уведомили вовремя сотрудников «Липецкгорсвета».

Начальник ОГИБДД УМВД России по Липецку Олег Володин подчеркнул, что отключение светофорных объектов серьёзно влияет на безопасность дорожного движения и может угрожать жизни и здоровью водителей и пешеходов.

Директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин сообщил, что специалисты проведут анализ зафиксированных сбоев и наладят взаимодействие с «Липецкгорсветом». Информацию о плановых отключениях будут направлять заблаговременно, сведения об аварийных ситуациях – максимально оперативно.

- Мы постепенно совершенствуем работу, меняем проблемные участки сетей, что должно привести к сокращению количества отключений. Так, в ноябре и декабре восстановили около 50 повреждённых кабельных линий, - отметил Виталий Мордыкин.

Евгения Уваркина подчеркнула, что для эффективного взаимодействия стоит расширить существующее соглашение между госавтоинспекцией и профильным департаментом, добавить в него ещё одну сторону – сетевую организацию.

- Здесь все действия нужно довести до автоматизма, совместно оперативно решать возникающие проблемы, - обозначила задачу специалистам мэр Липецка.

К следующему совещанию стороны проведут детальный анализ сбоев и для каждого случая разработаю алгоритм действий. Цель – сократить время на восстановление работоспособности объектов и своевременно информировать жителей о проблемах со светофорами.

Стоит отметить, что о случаях некорректной работы светофоров или наружного освещения липчане могут сообщать как в горсвет по телефону 28-70-00, так и в госавтоинспекцию по единому номеру диспетчерской службы 02.
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#светофоры #электроэнергия
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Комментарии (10)

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Светофор Валера

вчера, 23:39
А че со мной не обсудили?
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Москвич

вчера, 22:50
Ал1, вы правы. А водиьели, что грамотности нет, проезжать по знакам дорожного движения и вне гласного правила если на главной стоишь дай проехать по второстепенно.
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Брежнев

вчера, 22:33
До чего опустили , что властьимушие обсуждают светофоры, а не как поднять благосостояние населения.
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Вангую

вчера, 21:19
Что все эти светофоры тоже будут работать в режиме 180 сек автомобилям, 17 -- пешеходам, из которых 5 сек ещё прут те, у кого понос.
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Ал1

вчера, 20:52
Потому что все работают не по своей специальности . В ПОЛИТЕТЕХЕ каждый год выпускают 15 специалистов по специальности организация дорожного движения , которых по специальности на работу не берут , а берут блатных с дипломами разных филиалов . И чего мы хотим от ,, профи,,
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Мимоходом

вчера, 20:45
Новый подход к решению проблем города - обсудить. Ну так им можно вообще не прекращать обсуждения. Проблема на проблеме в городе.
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пешеход

вчера, 19:51
А почему же администрация умалчивает сколько людей обслуживает эти светофоры и сколько им они платят со своего барского плеча. Люди за копейки и сверхурочно работают и без выходных что же про это они не говорят а только требуют что то
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Ком Ментарий

вчера, 18:35
Чиновники и горе-специалисты из городских служб до сих пор не смогли ни на одной из городских магистралей организовать работу светофоров по принципу «зелёная волна». Оказывается, на сегодняшний момент у горе-специалистов и эффективных менеджеров актуальная проблема – просто функционирование светофоров в нормальном режиме.
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Ал1

вчера, 17:48
В Липецке только вчера светофоры поставили и электричество к ним подвели ? Почему раньше службы действовали более менее слаженно . Если работы плановые на электросетях надо заранее предупреждать гибдд , чтобы отреагировали вовремя .
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777

вчера, 17:48
Светик у Общественного Центра не нужен а вот там где дороги широченные светофора нет.
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