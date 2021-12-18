В субботу на Тракторном не будет холодной воды

18 декабря с 09:00 до 12:00 жители верхних этажей домов №№ 91, 91а, 93, 93а, 95 по проспекту Победы останутся без холодной воды из-за замены приборов учета на водонасосной подстанции №81.



С 10:00 до 15:00 для замены приборов учета на водонасосной подстанции №47 отключат холодную воду на верхних этажах домов №№ 7, 15, 19, 27, 29, 31, 49 по улице Неделина.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе Тракторного – на улицах Ватутина, Зеленой, Украинской, Краснодонской, О. Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Спортивной, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, С. Ковалевской, Спартака, Ильича, переулках 1-м Театральном, 2-м Театральном, Парковом, Садовом, Моторном, 2-м Моторном, Линейном, Сосновом – ЛГЭК будет проводить работы по замене запорной арматуры.



С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе ЛГЭК временно ограничит подачу холодной воды в дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 32, 36, 38, 38а по улице Балмочных, №№ 20, 21а по улице Тельмана.



Подвоз холодной воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



