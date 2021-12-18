Общество

вчера, 21:02

В субботу на Тракторном не будет холодной воды

11 2605
#отключения
1
В субботу на Тракторном не будет холодной воды
18 декабря с 09:00 до 12:00 жители верхних этажей домов №№ 91, 91а, 93, 93а, 95 по проспекту Победы останутся без холодной воды из-за замены приборов учета на водонасосной подстанции №81. 

С 10:00 до 15:00 для замены приборов учета на водонасосной подстанции №47 отключат холодную воду на верхних этажах домов №№ 7, 15, 19, 27, 29, 31, 49 по улице Неделина. 
С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе Тракторного – на улицах Ватутина, Зеленой, Украинской, Краснодонской, О. Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Спортивной, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, С. Ковалевской, Спартака, Ильича, переулках 1-м Театральном, 2-м Театральном, Парковом, Садовом, Моторном, 2-м Моторном, Линейном, Сосновом – ЛГЭК будет проводить работы по замене запорной арматуры. 

С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе ЛГЭК временно ограничит подачу холодной воды в дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 32, 36, 38, 38а по улице Балмочных, №№ 20, 21а по улице Тельмана. 

Подвоз холодной воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

11 2605
#отключения
1

Комментарии (11)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Куриный кот

сегодня, 12:53
Всё ЖКХ находится в руках воров-депутатов.
ответить

Вера

сегодня, 10:44
Житель, Бастрыкин не в прокуратуре работает
ответить

А сколько не публекуют?

сегодня, 07:33
Сколько отключений по мимо не публекуете? Вчера ( пятница ) 7е отключение за 2 недели. Торговая и Неделина без воды сидели, подвоза воды небыло, как сказали по требованию. ЗАТО ТАРИФЫ РАСТУТ, ЗАЧТО МЫ ПЛАТИМ? ЧТОБ ЕЩЁ ОДИН НАЧАЛЬНИК КУПИЛ ОЧЕРЕДНОЙ МИНИВЕН ЗА 6 МИЛИОНОВ И ВОВРЕМЯ СВАЛИЛ?
ответить

Житель

сегодня, 04:08
Надо в прокуратуру написать, причём не нашу, а Быстрикину, а то как зима, так замена на замене. Что же они летом делают, деньги пилят ?????
ответить

Картина маслом

вчера, 23:32
Наблюдаю одну и ту же картину на протяжении лет 15... Около магазина в центре Липецка каждое лето копают одно и тоже место...видите ли рвется труба...напрашивается вопрос: а сразу сделать не судьба ?
ответить

Бабка с Левого берега

вчера, 23:27
Такое ощущение, что специально ждут зимы, что начать ремонт всего чего только возможно... Неужели летом нельзя проверить оборудование, когда отопления нет ?
ответить

тариф

вчера, 22:56
Пассажир, тариф другой
ответить

5тыс за 48 метров отопления

вчера, 22:56
5тыс рублей за 48 метровую хрущевку отопления, радуемся и машем
ответить

Спрутс

вчера, 22:43
И власть не реагирует. Липчане не люди, что ли?
ответить

Спрутс

вчера, 22:41
Платят люди, а пьют, видимо, животные. В 21 году 21 века воду подвозят.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
#отключение воды
1
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

13 минут назад

Общество
За сутки от COVID-19 умерли 12 человек
#коронавирус #статистика
5
За сутки от COVID-19 умерли 12 человек

сегодня, 11:33

Общество
Коронавирус в России: «омикрон» создали искусственно?
#коронавирус
8
Коронавирус в России: «омикрон» создали искусственно?

сегодня, 08:59

Общество
Липецкая вечЁрка: оторванная рука, видео елецкой трагедии и переполох в университете
#вечЁрка
3
Липецкая вечЁрка: оторванная рука, видео елецкой трагедии и переполох в университете

вчера, 20:43

Общество
Николай Чебыкин: «Липецк надо промыть»
#Николай Чебыкин #юбилей #Липецк
185
Николай Чебыкин: «Липецк надо промыть»

вчера, 17:56

Общество
Они взяли все в свои руки и начали работать
#центр занятости #биржа труда
21
Они взяли все в свои руки и начали работать

вчера, 16:50

Общество