Алексей Харин: «Наш клиент должен оплачивать то количество электроэнергии, которое потреблено, ни киловаттом больше!»

Новый генеральный директор ООО «НовитЭн» и ОАО «ЛЭСК» рассказал GOROD48 о новых принципах отношения энергосбытовых компаний к делу и потребителям.

– Алексей Николаевич, почему ГЭСК поменял название на «НовитЭн». Причины? В бизнесе часто к новому называнию прибегают, чтобы уйти от негатива, начать жизнь, так сказать, с чистого листа в глазах потребителей…



– Это – не наша история. «НовитЭн» – это ребрендинг ГЭСКа. Мы прибегли к нему потому, что организация перестала соответствовать своему названию – Городской Энергосбытовой компании, ведь мы стали работать не только в Липецке, но и в других регионах. И там возникало недоумение: зачем нам чужая городская энергосбытовая компания, если у нас есть такая же своя? Учитывая, что мы все чаще применяем новые энергосберегающие и энергоэффективные технологии и при этом переросли свой городской масштаб, было принято решение переименовать ГЭСК в «НовитЭн». Название расшифровывается как «Новое информационно-технологичное энергосбережение».



Мы реализовали проекты и снабжаем энергией объекты в восьми регионах страны. Наши клиенты за пределами Липецкой области – это организации, которые суммарно потребляют больше электроэнергии, чем тут, в ее границах. Кстати, никуда не делся и ЛЭСК. Он по-прежнему является гарантирующим поставщиком электроэнергии для районов и городов области, исключая Липецк, где в основном действует «НовитЭн».



– То есть потребителю волноваться нечего? Компания осталась на месте, но под новым названием?



– Да, мы устойчиво работающая компания с прежними полномочиями и обязательствами. Мы все тот же гарантирующий поставщик электроэнергии для Липецка - обслуживаем около 7 тысяч организаций и 245 тысяч домов и квартир липчан.



– Статус гарантирующего поставщика подразумевает, что вы гарант того, что у липчан всегда будет свет в квартире?



– Совершенно верно. Только у нас любой потребитель – будь то предприятие или физическое лицо - гарантированно получает полный пакет услуг по снабжению электроэнергией. Институт гарантирующих поставщиков появился давно, после реформы РАО «ЕЭС России». В начале 2000-х этот единый энергохолдинг был разделен на отдельные компании, занимающиеся разным бизнесом: генерацией электроэнергии, ее передачей и сбытом.



– Вы возглавили ООО «НовитЭн» в июне этого года. Но, кажется, вы не сторонний для компании человек...



– Я не с улицы, нет (смеется), входил в состав Совета директоров сначала ГЭСКа, потом «НовитЭна», являюсь членом Совета директоров ЛЭСКа. Все стратегические вопросы развития компании решались с моим участием. А до этого работал в ПАО «НЛМК». На комбинате у меня были схожие задачи. Пять последних лет работал директором по энергетическим рынкам ПАО «НЛМК», занимался вопросами обеспечения собственного производства всеми видами ресурсов: электроэнергией, тепловой энергией, газом, водой, паром.



– Что из «большой энергетики» вы привнесли в работу с клиентами «НовитЭна»?



– Многие наработанные на НЛМК практики мы внедряем в зоне ответственности «НовитЭна» в Липецке и в других регионах России. Например, мы уже реализовали несколько энергосервисных контрактов. Их отличительная особенность в том, что экономия энергозатрат потребителей, полученная за счет внедрения новых энергосберегающих технологий, позволяет компенсировать расходы на их внедрение. Средства для осуществления всего проекта, как правило, находим мы.



- Но ваша выгода в этом тоже есть?



— Это обоюдовыгодное сотрудничество. Например, мы заменили на светодиоды энергозатратные натриевые лампы освещения на таких предприятия Группы компаний НЛМК как «Стагдок» и «Доломит», на предприятиях в Калужской и Белгородской областях. Проект, реализованный на скважинах ОГУП «Липецкводоканал», позволил этой организации значительно сократить потребление электроэнергии. В итоге мы фактически сэкономили нашим клиентам несколько мегаватт мощности без каких-либо дополнительных затрат с их стороны.



– Несколько лет назад ГЭСК и ЛЭСК побуждали липчан заменить старые счетчики электроэнергии на новые. Эта кампания с заменой индукционных советских счетчиков со знаменитыми вылетающими пробками еще продолжается?



– Эта работа продолжается, но с 1 июля 2020 года обязанность по замене счетчиков лежит не на жителях, а на энергетиках. Гарантирующие поставщики обязаны менять счетчики в многоквартирных домах, а сетевые компании – в индивидуальном жилье. Замене подлежат счетчики с истекшим сроком службы и те, у которых подошел срок поверки. Они меняются на новые цифровые приборы коммерческого учета электроэнергии.



- И стоят они, наверное, недешево?



- Цифровые счетчики оснащены функциями удаленного контроля и они, конечно, дороже. Но подчеркиваю - липчанам за замену счетчиков ничего дополнительно платить не нужно.



- Ну хоть успокоили…



- Да, но законодатель пока не предусмотрел источники финансирования этого процесса для энергетиков. А только для замены приборов учета в многоквартирных домах в Липецкой области требуется три миллиарда рублей. Одномоментно включить в тариф такую сумму нельзя, иначе цена киловатт-часа электроэнергии для потребителей резко вырастет. Учитывая длительные сроки службы и межповерочные интервалы приборов, замену можно делать постепенно, без нагрузки на тариф. Мы рассчитываем выполнить эту работу за 10 лет.



- А что делать, если срок службы счетчика уже истекает?



- В квитанциях мы напоминаем липчанам о сроках поверки приборов учета и их замены. Поступает заявка, и мы на месте подбираем максимально подходящую модель по габаритам и цене. Если строятся новые дома, то застройщики, в силу закона обязаны оснащать квартиры современными счетчиками с функциями удаленного доступа, что и происходит. Мы хотим перейти на современную практику расчета с клиентами: оплате точного количества потребленной электроэнергии, ни киловаттом больше! К сожалению, сейчас, когда клиент забывает или по какой-то причине не может передать показания, применяются усредненные данные или норматив, в итоге нередко возникает переплата, требующая перерасчетов, вокруг которых бывают лишние споры. Цифровой учет с удаленным доступом сделает расчеты за электроэнергию максимально точными и удобными для нас и для наших клиентов.



– Как часто «НовитЭн» отключает неплательщиков?



– Отключение — это крайняя мера воздействия на должников. Мы отключаем свет только тем, кто не платит месяцами. Суммарно неплательщики задолжали «НовитЭну» порядка 530 миллионов рублей. Например, житель одного частного дома задолжал нам 250 тысяч рублей – дом отапливался электричеством. Самый большой долг собственника квартиры – 90 тысяч. Мы разбираемся в причинах неплатежей. Если видим, что человек попал в сложную жизненную ситуацию, помогаем оформлять субсидии по линии соцзащиты, предлагаем оплатить долг в рассрочку.



– В прошлом году правительство ввело мораторий на пени и отключения россиян от электроэнергии из-за пандемии. С 1 января этого года такого запрета больше нет. Можно ли узнать, каков был «пандемийный долг» населения за электроэнергию?



– Правительственный мораторий действительно закончился 1 января, но сложности, связанные с пандемией, к сожалению, нет. Поэтому мы приняли решение пока не выставлять липчанам штрафы и пени за долги текущего года. Мы посчитали, что долги липчан выросли в прошлом году на 65 миллионов рублей, с 470 до 534 миллионов рублей. Если у этих долгов есть веская причина, мы идем навстречу и предлагаем оформить рассрочку. Многие нас услышали. Но некоторые потребители просто привыкли не платить. Мы пока ждем, но наши ресурсы тоже не бесконечны. Надеемся, что до конца года эти долги будут погашены, иначе без штрафных санкций не обойтись.





– Алексей Николаевич, вот уже год вы – депутат Липецкого горсовета. Какие знаковые проблемы удалось решить с вашим участием?



В Горсовете я работаю заместителем председателя комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию и являюсь членом комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства. В каждой комиссии с начала работы шестого созыва рассмотрено более ста вопросов. Мы добились увеличения финансирования муниципальной программы переселения из ветхого и аварийного жилья на этот год на 300 миллионов рублей из муниципального бюджета. В Липецке для будущих переселенцев начато строительство 17-этажного 130-квартирного жилого дома. Еще одно знаковое событие – увеличение финансирования программы по принятию на баланс эксплуатирующих организаций бесхозных газовых сетей. Если на протяжении прошедших трех лет денег хватило на 7 таких объектов, то в этом – на 131 объект. То есть такие сети будут безопасно эксплуатироваться, что позволит избежать ЧП в будущем.



– 1 октября электросетевой комплекс АО «ЛГЭК» и МУП «Горэлектросеть» купило ПАО «Россети». Каковы перспективы «НовитЭна» в связи с этой сделкой?



– Для нас ничего не поменялось. Сети и объекты ЛГЭКа остались на месте, просто у них новый собственник в лице филиала «Липецкэнерго» Россети Центр, с которым мы уже давно работаем в районах и городах области, теперь будем выстраивать отношения и по городскому хозяйству. Прежний собственник, ЛГЭК, перед продажей накопил большой долг перед ГЭСКом и, соответственно, «НовитЭном». Предыдущее руководство ЛГЭКа уклонялось от конструктивного диалога, долги росли, и нам ничего не оставалось, как пойти в суд. Но сегодня все разногласия с новым руководством ЛГЭКа мы урегулировали, подписали мировые соглашения на полмиллиарда рублей. ЛГЭК признал эту сумму, а мы пошли этой организации навстречу, снизив сумму пеней по задолженности. На днях ЛГЭК исполнил условия мировых соглашений и оплатил долг «НовитЭну».



– Каковы дела компании по другим должникам?



– В отношениях с клиентами мы исходим из такого постулата: потребил-оплати! Если не оплатил – ограничь потребление. Не можешь сделать это сам – жди ограничений от сетевой организации. Но до недавнего времени законы трактовались не в нашу пользу. Например, одно из предприятий города сумело накопить огромные долги и, воспользовавшись брешью в законодательстве, возложило их на энергосбытовую компанию. Мы получили хороший урок из этой истории и сделали выводы. В споре между энергетиками – энергосбытовой и электросетевой компанией – выигрывают, как правило, только недобросовестные потребители. Поэтому необходимо не делить ответственность, упуская время, а как можно раньше искать совместные решения по воздействию на должника.



С другими должниками – водоканалами - с помощью областной администрации у нас выстраиваются деловые отношения. По итогам этого года они могут снизить задолженность перед нами в несколько раз. Таким образом, мы надеемся они сократят шестимесячную задолженность перед нами до полуторамесячной. Рассчитываем, что все договоренности будут выполнены и водоканалы, которые отчасти кредитовались за наш счет, будут исправно оплачивать потребленную электроэнергию.



– Неделю назад осудили директора ГУК «Привокзальная» и УК «Слобода» Юрия Шклярова, которого суд счел виновным в причинении ущерба «НовитЭну» и ЛГЭКу на общую сумму свыше 13 миллионов рублей. Суд решил, что подсудимый в нарушение требований закона, обязывающих управляющую компанию перечислять поступившие от потребителей деньги в счет оплаты коммунальных ресурсов, не перечислял эти средства энергетикам, а распоряжался ими в собственных интересах. А таких шкляровых ведь десятки... Если всех пересажают, кто будет дома содержать?



– Просроченный долг управляющих компаний перед «НовитЭном» достиг 350 миллионов рублей. Это решение суда дает четкий сигнал участникам рынка – безнаказанность закончилась! Либо ты платишь за ресурсы и спокойно работаешь дальше, либо отвечаешь перед законом. Среди первых, кто его услышал – руководители УК «Уютный дом», мировое соглашение с которой на днях утвердили в суде. Надеемся, что и другие УК, накопившие долги за электроэнергию, последуют этому примеру.



– Спасибо за содержательный разговор, Алексей Николаевич!



