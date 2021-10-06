Общество
сегодня, 17:45
На площади Победы спиливают световые опоры
7 934
В мэрии Липецка проводят операцию «Чистое небо».
Сегодня на площади Победы специалисты МУП «Липецкгорсвет» начали срезать старые опоры контактной троллейбусной сети, на которые крепились и уличные светильники. Как сообщили в мэрии, взамен здесь установят современные конструкции, к которым можно подвести провода под землёй.
Сейчас работы идут возле здания Центрального рынка и на парковке у торгового центра «Победа». Первые два столба уже убрали. Взамен здесь установят новые, закладные для них смонтируют в ближайшие дни. Для кабеля выполнят проколы – его протянут под землёй в специальных защитных гофрах. Заменят и светильники – на новые светодиодные, но только те, у которых истёк срок эксплуатации.
– На площади много хороших светодиодных фонарей с длительным сроком службы, их просто закрепим на новые опоры. Работы будем проводить постепенно, чтобы не оставить пространство без освещения, – сообщил директор «Липецкгорсвета» Павел Звонарев.
Следующее место работ – район дома №3 по проспекту Победы, затем рабочие переместятся к торговому центру «Меркурий». Согласно контракту, реализовать проект «Чистое небо» над площадью Победы должны до конца года.
Сейчас работы идут возле здания Центрального рынка и на парковке у торгового центра «Победа». Первые два столба уже убрали. Взамен здесь установят новые, закладные для них смонтируют в ближайшие дни. Для кабеля выполнят проколы – его протянут под землёй в специальных защитных гофрах. Заменят и светильники – на новые светодиодные, но только те, у которых истёк срок эксплуатации.
– На площади много хороших светодиодных фонарей с длительным сроком службы, их просто закрепим на новые опоры. Работы будем проводить постепенно, чтобы не оставить пространство без освещения, – сообщил директор «Липецкгорсвета» Павел Звонарев.
Следующее место работ – район дома №3 по проспекту Победы, затем рабочие переместятся к торговому центру «Меркурий». Согласно контракту, реализовать проект «Чистое небо» над площадью Победы должны до конца года.
7 934
Х1
Вася
Липчанин
Российских
Аккуратный пожалуйста там.
Лавочница
Алебастер