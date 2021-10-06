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сегодня, 17:45

На площади Победы спиливают световые опоры

7 934
#площадь Победы
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На площади Победы спиливают световые опоры

В мэрии Липецка проводят операцию «Чистое небо».

Сегодня на площади Победы специалисты МУП «Липецкгорсвет» начали срезать старые опоры контактной троллейбусной сети, на которые крепились и уличные светильники. Как сообщили в мэрии, взамен здесь установят современные конструкции, к которым можно подвести провода под землёй.

Сейчас работы идут возле здания Центрального рынка и на парковке у торгового центра «Победа». Первые два столба уже убрали. Взамен здесь установят новые, закладные для них смонтируют в ближайшие дни. Для кабеля выполнят проколы – его протянут под землёй в специальных защитных гофрах. Заменят и светильники – на новые светодиодные, но только те, у которых истёк срок эксплуатации.

– На площади много хороших светодиодных фонарей с длительным сроком службы, их просто закрепим на новые опоры. Работы будем проводить постепенно, чтобы не оставить пространство без освещения, – сообщил директор «Липецкгорсвета» Павел Звонарев.

Следующее место работ – район дома №3 по проспекту Победы, затем рабочие переместятся к торговому центру «Меркурий». Согласно контракту, реализовать проект «Чистое небо» над площадью Победы должны до конца года.
7 934
#площадь Победы
1

Комментарии (7)

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Х1

12 минут назад
С перестройки все перестраивают. КАК ВСЕГДА ЗАТЯНУТ.
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Вася

19 минут назад
А когда будет проведена операция "чистая администрация"?
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Липчанин

27 минут назад
Ну ,наконец то "небесная канцелярия " услышала мои прошения ! Я об этом давно мечтал ,аж душа разрывалась ,когда смотришь на эти сопли ,извиняюсь за выражение ! Искренне желаю вам успехов в нелегком труде ! С БОГОМ !
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Российских

41 минуту назад
Алебастр , светильников до 2036 года точно не будет !
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Аккуратный пожалуйста там.

46 минут назад
Вы когда будить будете под кабель не вбуритесь в центральное отопление или в трубу холодного снабжения. А то пол города без тепла будет или воды холодной.
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Лавочница

52 минуты назад
Лучше бы сделали подземные пешеходные переходы по всему проспекту Победы.
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Алебастер

54 минуты назад
Светильники китайского производства?
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