В России

46 минут назад

В Москве эвакуатор увез автомобиль с младенцем

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На востоке Москвы эвакуатор забрал автомобиль, в котором оказался спящий младенец, сообщает Российская Газета.

39-летняя женщина оставила маленького сына в салоне «Хендэ Солярис» и ушла в магазин товаров для детей. Поскольку автомобиль был оставлен вне зоны парковки, его увезли на эвакуаторе. Прибывший техник осмотрел и сфотографировал машину и погрузил ее на платформу. Сотрудник АМПП объяснил, что не увидел на заднем сидении люльку со спящим младенцем из-за затонированных стекол.

Мать нашла ребенка только через полтора часа – ребенок даже не проснулся, рассказали в столичном департаменте транспорта, указав при этом на опасность ситуации.

Сейчас полиция и органы опеки разбираются в обстоятельствах инцидента: малыш находился один в неотапливаемой машине, когда на улице было всего плюс 8. В свою очередь дептранс начал ведомственную проверку соблюдения регламента сотрудниками АМПП.
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