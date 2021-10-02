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46 минут назад
В Москве эвакуатор увез автомобиль с младенцем
На востоке Москвы эвакуатор забрал автомобиль, в котором оказался спящий младенец, сообщает Российская Газета.
39-летняя женщина оставила маленького сына в салоне «Хендэ Солярис» и ушла в магазин товаров для детей. Поскольку автомобиль был оставлен вне зоны парковки, его увезли на эвакуаторе. Прибывший техник осмотрел и сфотографировал машину и погрузил ее на платформу. Сотрудник АМПП объяснил, что не увидел на заднем сидении люльку со спящим младенцем из-за затонированных стекол.
Мать нашла ребенка только через полтора часа – ребенок даже не проснулся, рассказали в столичном департаменте транспорта, указав при этом на опасность ситуации.
Сейчас полиция и органы опеки разбираются в обстоятельствах инцидента: малыш находился один в неотапливаемой машине, когда на улице было всего плюс 8. В свою очередь дептранс начал ведомственную проверку соблюдения регламента сотрудниками АМПП.
39-летняя женщина оставила маленького сына в салоне «Хендэ Солярис» и ушла в магазин товаров для детей. Поскольку автомобиль был оставлен вне зоны парковки, его увезли на эвакуаторе. Прибывший техник осмотрел и сфотографировал машину и погрузил ее на платформу. Сотрудник АМПП объяснил, что не увидел на заднем сидении люльку со спящим младенцем из-за затонированных стекол.
Мать нашла ребенка только через полтора часа – ребенок даже не проснулся, рассказали в столичном департаменте транспорта, указав при этом на опасность ситуации.
Сейчас полиция и органы опеки разбираются в обстоятельствах инцидента: малыш находился один в неотапливаемой машине, когда на улице было всего плюс 8. В свою очередь дептранс начал ведомственную проверку соблюдения регламента сотрудниками АМПП.