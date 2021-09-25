Происшествия
сегодня, 22:39
В ДТП под Задонском пострадала девушка
Столкнулись автомобили «Деу Нексия» и «Лада Гранта».
Как сообщает группа «ВКонтакте» «Задонск My City/Задонск Мой Город», сегодня вечером в Задонском районе у поворота на Панарино произошло ДТП.
Столкнулись автомобили «Деу Нексия» и «Лада Гранта». В результате ДТП пострадала девушка-водитель автомобиля «Деу Нексия».
Фото - vk.com/zadonskmycity
Столкнулись автомобили «Деу Нексия» и «Лада Гранта». В результате ДТП пострадала девушка-водитель автомобиля «Деу Нексия».
Фото - vk.com/zadonskmycity
вася