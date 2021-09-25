Происшествия

сегодня, 22:39

В ДТП под Задонском пострадала девушка

1 466
#ДТП
1
В ДТП под Задонском пострадала девушка

Столкнулись автомобили «Деу Нексия» и «Лада Гранта».

Как сообщает группа «ВКонтакте» «Задонск My City/Задонск Мой Город», сегодня вечером в Задонском районе у поворота на Панарино произошло ДТП. 

3CA31639-7493-490D-AEFD-E454C7C51207.jpeg


45069A5A-3357-4349-A36A-75D39329667E.jpeg

Столкнулись автомобили «Деу Нексия» и «Лада Гранта». В результате ДТП пострадала девушка-водитель автомобиля «Деу Нексия».

Фото - vk.com/zadonskmycity
 

1 466
#ДТП
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

вася

сегодня, 22:54
дурацкий поворот, давно пора светофор ставить
ответить

Еще в рубрике

В Липецке сбили дорожные знаки
#ДТП
30
В Липецке сбили дорожные знаки

сегодня, 20:07

Происшествия
Водителя-нарушителя на «Тойоте» уже нашли и оштрафовали
#ПДД
35
Водителя-нарушителя на «Тойоте» уже нашли и оштрафовали

сегодня, 19:54

Происшествия
Происшествие в липецком магазине нижнего белья попало на запись камеры видеонаблюдения
#кража
45
Происшествие в липецком магазине нижнего белья попало на запись камеры видеонаблюдения

сегодня, 17:14

Происшествия
Проезд на красный сигнал светофора записал видеорегистратор
#ПДД
63
Проезд на красный сигнал светофора записал видеорегистратор

сегодня, 16:44

Происшествия
В Липецком районе вспыхнул ангар с соломой
#пожар #МЧС
1
В Липецком районе вспыхнул ангар с соломой

сегодня, 16:18

Происшествия
В Грязях горел автомобиль
#пожар #МЧС
В Грязях горел автомобиль

сегодня, 16:08

Происшествия