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Израиль может признать российские сертификаты вакцинации до конца года

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#вакцинация #коронавирус
Израиль может признать российские сертификаты вакцинации до конца 2021 года. В ближайшие дни состоится очередной раунд переговоров Роспотребнадзора и израильского минздрава по этому вопросу, обсуждаются технические моменты. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви. 

«Одни переговоры между Роспотребнадзором и нашим минздравом уже прошли. В ближайшую неделю, в эти дни, пройдет еще один такой раунд. Ну, они там сравнивают друг с другом, это технические данные. Мы, в свое время, даже предоставили свои идеи в письменном виде Минздраву России, — отметил дипломат. — Я надеюсь, что да (переговоры завершатся до конца года)». 

Посол также уточнил, что в октябре в Москву прибудет премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе визита помимо двусторонних вопросов, как пояснил Александр Бен Цви, лидеры обсудят Иран, Сирию и Палестину. 
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#вакцинация #коронавирус

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