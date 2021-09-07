Здоровье

52 минуты назад

В Липецкой области уже 3209 человек пострадали от клещей

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#клещи
В Липецкой области уже 3209 человек пострадали от клещей

В числе покусанных 1172 ребёнка.

Как сообщает Управление Роспогтребнадзора по Липецкой области, по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились 3209 человек, из них 1172 ребенка, что на 3% выше обращаемости за аналогичный период 2020 года (тогда клещами были покусаны 3114 человек, из них 1231 ребенок).

За неделю клещи покусали 43 человека, в том числе 16 детей. Доставлены для исследования клещи от 91,3% обратившихся, из них 462 инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (15,6%), 136 возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,6%), 15 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,5%).

В 28,3% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 5,7% - на территории садоводческих товариществ, в 1,6% - парков, в 1% -кладбищ, в 63,4% случаях – на территориях домовладений и приусадебных участков.
178
#клещи

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