Дефицита картофеля в регионе в этом году не ожидается, считает начальник областного управления сельского хозяйства Олег Долгих.

Горожане активно закупают картофель на зиму. А те, кто его выращивает, жалуются на неурожай и на то, что в этом году клубни уродились мелкими. На Центральном рынке продавцов сегодня много. И картошка у них, как на подбор, крупная. Цена у всех одна — 40 рублей за килограмм на развес и 35 рублей, если покупать мешок. В мешке 28 килограммов.— Покупайте, дешевле не будет, — предлагает продавец.— Почему так дорого?— Плохой урожай в этом году.При этом в сетевом магазине рядом с рынком картофель значительно дешевле — 24 рубля 89 копеек за килограмм.За последнюю неделю картофель вырос в цене на два рубля или на 7,3%. Это результаты мониторинга ОКУ «Агентства содействия развитию торговой деятельности». По данным агентства сейчас средняя цена «второго хлеба» — 30 рублей 54 копейки за килограмм.Как рассказал GOROD48 директор агентства, Алексей Ларин, причинами подорожания картофеля может быть что угодно: и окончание акций в магазине, и смена поставщиков. Если стоимость картофеля увеличится более чем на 10% «Агентство содействия развитию торговой деятельности» обратится в УФАС по Липецкой области, чтобы антимонопольщики приняли меры. Пока же сотрудники агентства следят за ценами.По мнению начальника областного управления сельского хозяйства Олега Долгих дефицита картофеля в Липецкой области нет. В этом году крупные хозяйства увеличили посевные площади на 100 гектаров, с 5,4 тысяч до 5,5 тысяч га. Засуха этого года никак не повлияла на урожай картофеля у крупных сельхозпроизводителей, так как они используют современные технологии и не зависят от природных катаклизмов. Себестоимость картофеля у них, по данным Олега Долгих, примерно 7-9 рублей за килограмм, это примерно столько же, сколько в прошлом году.А вот мелкие фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств от засухи пострадали. Олег Долгих предположил, что у них урожай в этом году будет меньше на 20-25%.