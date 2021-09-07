Общество

сегодня, 15:43

«Покупайте, дешевле не будет!»

11 1613
#картофель #цены
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«Покупайте, дешевле не будет!»

Дефицита картофеля в регионе в этом году не ожидается, считает начальник областного управления сельского хозяйства Олег Долгих.

Горожане активно закупают картофель на зиму. А те, кто его выращивает, жалуются на неурожай и на то, что в этом году клубни уродились мелкими. На Центральном рынке продавцов сегодня много. И картошка у них, как на подбор, крупная. Цена у всех одна — 40 рублей за килограмм на развес и 35 рублей, если покупать мешок. В мешке 28 килограммов.






— Покупайте, дешевле не будет, — предлагает продавец.

— Почему так дорого?

— Плохой урожай в этом году.

При этом в сетевом магазине рядом с рынком картофель значительно дешевле — 24 рубля 89 копеек за килограмм.



За последнюю неделю картофель вырос в цене на два рубля или на 7,3%. Это результаты мониторинга ОКУ «Агентства содействия развитию торговой деятельности». По данным агентства сейчас средняя цена «второго хлеба» — 30 рублей 54 копейки за килограмм.

Как рассказал GOROD48 директор агентства, Алексей Ларин, причинами подорожания картофеля может быть что угодно: и окончание акций в магазине, и смена поставщиков. Если стоимость картофеля увеличится более чем на 10% «Агентство содействия развитию торговой деятельности» обратится в УФАС по Липецкой области, чтобы антимонопольщики приняли меры. Пока же сотрудники агентства следят за ценами.

По мнению начальника областного управления сельского хозяйства Олега Долгих дефицита картофеля в Липецкой области нет. В этом году крупные хозяйства увеличили посевные площади на 100 гектаров, с 5,4 тысяч до 5,5 тысяч га. Засуха этого года никак не повлияла на урожай картофеля у крупных сельхозпроизводителей, так как они используют современные технологии и не зависят от природных катаклизмов. Себестоимость картофеля у них, по данным Олега Долгих, примерно 7-9 рублей за килограмм, это примерно столько же, сколько в прошлом году.

А вот мелкие фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств от засухи пострадали. Олег Долгих предположил, что у них урожай в этом году будет меньше на 20-25%.
11 1613
#картофель #цены
3

Комментарии (11)

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А

9 минут назад
Куда подевалась белая картошка? Одна желтая дрянь на рынке
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Олигарх

16 минут назад
"Что так дорого?" Ха Ха Ха...Не нравится не бери....Могут продать подешевле, а то у меня столько мелкой картошки хрюшки до весны не съедят...
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Фермер

16 минут назад
Продают перекупщики, а собственники в октябре будут привозить домой по 20-25р.
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А все потому

17 минут назад
Что на рынке стоят одни перекупщики,вот и цены такие.
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Житель

19 минут назад
Это какие же такие современные технологии используют крупные хозяйства?Побольше удобрений сыпят наверно или картошка у них особая?
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Ольга Ивановна

20 минут назад
Не покупайте ничего у иноземцев.
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Вот так

21 минуту назад
Сегодня покупал отличный картофель в Победе на Неделина по 22 р.
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В магазине гнилье одно

22 минуты назад
В зиму не лежит, этот мусор может магазин и за даром отдавать.
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Ой!

35 минут назад
Перекупщики не снизят. В магазине закупят, на рынке продадут в две цены.
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reg

42 минуты назад
С рынка мешками? Не проходили, заодно и узнали что такое фитофтороз. Закупают самый дешман, под ажиотаж толкают все гнилье. Лучше подождать октября ближе к концу, и фитофтора будет на глаз видна, да и перед морозами продавцы с небес на землю спустятся
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