За сутки 309 человек в Липецкой области вылечились от COVID-19

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 47 483 случая новой коронавирусной инфекции, 41 054 человека выздоровели, в том числе 309 человек за последние сутки, 4 988 — лечатся, 1 441 человек умер, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 427 человек.

В больницах сегодня находятся 510 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 478 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 200 случаев инфицирования коронавирусом. Для сравнения, 3 сентября 2020 года врачи выявили 34 заболевших.



Сегодня на первом месте по количеству заболевших Липецк — 89, на втором месте Лебедянский район — 14, на третьем Тербунский район -12. В Краснинском районе — 11, в Становлянском, Усманском и Хлевенском районах — по 10, в Долгоруковском районе — 8, в Добровском районе — 7, в Данковском, Липецком и Чаплыгинском районах — по 5, в Воловском, Задонском и Лев-Толстовском районах — по 4, в Грязинском районе — два заболевших.