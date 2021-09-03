Происшествия

22 минуты назад

Тамбовский убийца скрывался в одном из липецких монастырей

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#убийца
Тамбовский убийца скрывался в одном из липецких монастырей

Убившего двух человек тамбовчанина суд признал психически нездоровым и отправил на принудительное лечение

Суд в Тамбове приговорил к принудительному лечению в психиатрическом стационаре закрытого типа 33-летнего жителя Котовска, который в декабре прошлого года убил двух человек.

- С декабря прошлого года мужчина работал на животноводческой ферме в селе Городище Бондарского района и вместе еще с двумя рабочими проживал в части дома на ее территории. 19 декабря, узнав, что хозяин хочет его перевести на другое место работы, он подумал, что на него пожаловались другие работники. Разозлившись, поздно вечером он нашел ключ от сейфа, где владелец фермы хранил охотничье ружье, открыл и взял из него оружие и патроны. Зарядив ружье, он проследовал в часть дома, где находились рабочие, и выстрелил одному из них в голову, а другому нанес несколько ударов прикладом ружья, деревянным табуретом и топором по голове. Тела 56-летних рабочих на следующий день обнаружил хозяин фермы, - сообщили  в СУ СК РФ по Тамбовской  области.

По данным портала 448 Вёрст, преступник выбросил орудия убийства в заросли кустарника рядом с фермой и на попутках добрался до Липецкой области. Там он несколько дней жил на подворье мужского монастыря. Затем также попутным транспортом он доехал до Ростовской области. Там мужчину и задержали сотрудники полиции.

568
#убийца

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