Коронавирус

сегодня, 11:49

За сутки коронавирусная инфекция обнаружена у 200 человек

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#коронавирус
За сутки коронавирусная инфекция обнаружена у 200 человек
За последние сутки в Липецкой области подтверждены 200 случаев заражение коронавирусом, 309 человек из ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 9 человек от болезни умерли, такие данные приводит сегодня сайт стопкоронавирус.рф.

По данным сайта, с начала эпидемии в Липецкой области коронавирусной инфекцией заболели 47 483 человека,  41 054 из них выздоровели, 1 427 человек от COVID-19 скончались.

В России за минувшие сутки выявлены 18 856 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 18 690 человек, 799 человек от COVID-19 умерли.

С начала эпидемии COVID-19 заболели 6 975 174 жителя страны, 6 236 738 из них выздоровели, 185 611 - скончались
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#коронавирус

Комментарии (5)

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Директор кладбища

9 минут назад
Коронавирусных за неделю не поступало...
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9 человек умерли от болезней

11 минут назад
А от каких не пишут. Смешно читать. Барановирус это не болезнь а вирус. Врут и завираются и в статистику попадают похоже все случаи смерти от всего. Обман но с какой то целью. Моё мнение
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Татьяна

18 минут назад
Уже 4-е сутки =4 чел. Завтра будет 196. Даже не напрягаются, чтобы ложь была похожа на правду
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Пока вы в маске

41 минуту назад
Опять старая балалайка. Сколько хртят столько и нарисуют.
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мнение народа

сегодня, 12:02
А сколько на кладбище уже лежат?! Огласите весь список , пожалуйста!!
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