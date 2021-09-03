За сутки коронавирусная инфекция обнаружена у 200 человек

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 200 случаев заражение коронавирусом, 309 человек из ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 9 человек от болезни умерли, такие данные приводит сегодня сайт стопкоронавирус.рф.



По данным сайта, с начала эпидемии в Липецкой области коронавирусной инфекцией заболели 47 483 человека, 41 054 из них выздоровели, 1 427 человек от COVID-19 скончались.



В России за минувшие сутки выявлены 18 856 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 18 690 человек, 799 человек от COVID-19 умерли.



С начала эпидемии COVID-19 заболели 6 975 174 жителя страны, 6 236 738 из них выздоровели, 185 611 - скончались

