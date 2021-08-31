На трассе Липецк-Данков погиб 37-летний водитель «ВАЗа»

Легковой автомобиль, которым управлял погибший, столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП водитель «ВАЗа» погиб.



Сегодня в 12.30 на 42-м километре трассы Липецк-Данков произошло ДТП, в результате которого погиб 37-летний мужчина.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, по предварительной информации, 37-летний водитель двигавшегося со стороны Лебедяни в Липецк автомобиля «ВАЗ-2114» выехал на полосу встречного движения, где легковушка лоб в лоб столкнулась с грузовиком «Мерседес».