Происшествия

20 минут назад

На трассе Липецк-Данков погиб 37-летний водитель «ВАЗа»

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#авария #ДТП
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На трассе Липецк-Данков погиб 37-летний водитель «ВАЗа»

Легковой автомобиль, которым управлял погибший, столкнулся с грузовиком.

Сегодня в 12.30 на 42-м километре трассы Липецк-Данков произошло ДТП, в результате которого погиб 37-летний мужчина.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, по предварительной информации, 37-летний водитель двигавшегося со стороны Лебедяни в Липецк автомобиля «ВАЗ-2114» выехал на полосу встречного движения, где легковушка лоб в лоб столкнулась с грузовиком «Мерседес». 

В результате ДТП водитель «ВАЗа» погиб.

1 558
#авария #ДТП
1

Комментарии (1)

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Садовод

14 минут назад
Молодец, что никого не забрал с собой
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