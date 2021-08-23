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57 минут назад

Фонд «Милосердие» помог хоккейной команде особенных детей

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#фонд «Милосердие» #хоккей
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Фонд «Милосердие» помог хоккейной команде особенных детей

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие», социальный партнер ПАО «НЛМК», оснастил современными тренажерами зал для тренировок липецкой команды по специальному хоккею «Снежные барсы», где занимаются дети-аутисты.  

Вот уже несколько месяцев команда готовится к сдаче норм ГТО. Занятия проходят не менее двух раз в неделю, чтобы уже в октябре юные хоккеисты смогли показать свою силу и выносливость наравне с остальными. Теперь в помощь тренировкам - целый комплекс специального спортивного инвентаря.  

Новые балансировочные платформы теперь улучшают координацию движений и развитие зрительно-моторной координации, а парашют для бега тренирует выносливость.  А еще у юных хоккеистов появились барьеры, фитболы, хоккейные стойки, тумбы для прыжков, гимнастические ковры и многое другое.  Все это подходит для тренировок как хоккеистов, так и футболистов. 

 «Одна из главных проблем у детей с аутизмом – ощущение себя в пространстве. Занятия на специальном оборудовании помогают им лучше освоиться, осознанно управлять своим телом, контролировать себя и движения. Кроме того, при работе в команде развиваются их коммуникативные навыки, -   отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. - Теперь ребята смогут оттачивать свои спортивные навыки на новом оборудовании. Это ли не чудо, когда ребенок с особенностями здоровья преодолевает свой недуг и добивается успехов в спорте?».  

По словам тренера «Снежных барсов» Дмитрия Шалимова, ребята отлично справляются и к октябрю будут готовы сдавать нормативы. 

«Сейчас у нас в команде дети от 7 до 15 лет. Мы готовимся сдавать бег, прыжки, метание мяча, растяжку, пресс, отжимания. А в конце августа мы ожидаем, что нашу команду включат в состав Национальной детской хоккейной лиги, которая объединяет все виды специального хоккея. В рамках лиги нас ждут соревнования, фестивали и матчи», - отмечает Дмитрий Шалимов. 

Еще несколько месяцев назад родители «Снежных барсов» и представить себе не могли, что их дети не только смогут играть на льду в команде, но и станут участниками всероссийского фестиваля, пройдут подготовку в спортивном лагере в Сочи и станут примером для других регионов. Так в Воронеже уже скоро появится своя хоккейная команда особенных детей. 
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#фонд «Милосердие» #хоккей
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