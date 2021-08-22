Новости в instagram

сегодня, 19:30

Небо над Липецком украсила двойная радуга

6 1127
#радуга #дождь #соцсети
Небо над Липецком украсила двойная радуга

Липчане запечатлели ее из разных районов города.

Сегодня вечером в небе над Липецком появилась двойная радуга. Она украсила небосвод после слепого дождя. Многие липчане успели снять красивое явление на фото и поделиться снимками в Instagram.













Двойная радуга — достаточно редкое природное явление. Обычно наблюдается одна радуга. Параллельные солнечные лучи, падая на капли воды, рассеянные в атмосфере, проникают внутрь и отражаются задней стенкой капли. При этом свет два раза испытывает преломление лучей на границе вода—воздух. Однако часть света может не выйти из капли после первого отражения, а испытать второе. Тогда можно увидеть двойную радугу. Вторичная радуга всегда менее яркая, а последовательность цветов в ней противоположна первичной.
6 1127
#радуга #дождь #соцсети

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Петр Ильич

9 минут назад
Детский сад
ответить

.....

54 минуты назад
Самые умные фоткаются и выкладывают.
ответить

Кукун

сегодня, 19:56
И когда только успевают, диву даёшься. И сразу время есть и силы находятся!!!
ответить

примета

сегодня, 19:54
к удачным выборам
ответить

гадалка Аза

сегодня, 19:41
Значит , скоро зима наступит ! Примета такая !! ахаха...
ответить

Максим К

сегодня, 19:39
Лучше бы снег выпал , да морозы ударили под тридцать !!
ответить

Еще в рубрике

Липецкие «мальдивы» в 11 фотографиях
#соцсети #девушки #бикини
Липецкие «мальдивы» в 11 фотографиях

сегодня, 12:04

Общество
Пьяные «подвиги» обернулись уголовным делом
#уничтожение имущества
3
Пьяные «подвиги» обернулись уголовным делом

сегодня, 08:03

Происшествия
Над Липецкой областью произошел воздушный инцидент
#авиаваария
27
Над Липецкой областью произошел воздушный инцидент

вчера, 15:53

Происшествия
Липецкая вечЁрка: подорожание газового топлива, «серебро» первенства мира и тайны триколора
#вечЁрка #цены #борьба
9
Липецкая вечЁрка: подорожание газового топлива, «серебро» первенства мира и тайны триколора

20.08.2021 20:21

Общество
Фильм о липецком лётчике выйдет в прокат 7 октября
#кино #Олег Пешков #Липецкий авиацентр
86
Фильм о липецком лётчике выйдет в прокат 7 октября

20.08.2021 16:08

Культура
Теперь самая титулованная в вольной борьбе у нас девушка: Петлякова взяла «серебро» первенства мира
#Вольная борьба #СШОР №9 #клуб «Богатырь»
18
Теперь самая титулованная в вольной борьбе у нас девушка: Петлякова взяла «серебро» первенства мира

20.08.2021 14:44

Спорт