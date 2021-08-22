Небо над Липецком украсила двойная радуга

Липчане запечатлели ее из разных районов города.

Сегодня вечером в небе над Липецком появилась двойная радуга. Она украсила небосвод после слепого дождя. Многие липчане успели снять красивое явление на фото и поделиться снимками в Instagram.Двойная радуга — достаточно редкое природное явление. Обычно наблюдается одна радуга. Параллельные солнечные лучи, падая на капли воды, рассеянные в атмосфере, проникают внутрь и отражаются задней стенкой капли. При этом свет два раза испытывает преломление лучей на границе вода—воздух. Однако часть света может не выйти из капли после первого отражения, а испытать второе. Тогда можно увидеть двойную радугу. Вторичная радуга всегда менее яркая, а последовательность цветов в ней противоположна первичной.