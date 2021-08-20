Общество

36 минут назад

В Липецке демонтировали опасные для детей качели

281
#аварийные качели
В Липецке демонтировали опасные для детей качели

На аварийное состояние качелей пожаловались жители домов по проспекту Победы

В областную Госжилинспекцию поступило обращение об аварийном состоянии детских качелей во дворе  домов № 71 и 75 по проспекту Победы.

Сотрудники Госжилинспекции провели проверку и обнаружили, что крепление качелей, фиксирующее их на земле, сломано и представляло опасность для детей.

Госжилинспекция выдала Управляющей компании предписание об их демонтаже, что и было сделано, сообщили в Государственной жилищной инспекции Липецкой области. 

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Фото: ggilipetsk.ru

281
#аварийные качели

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