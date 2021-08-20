Общество
36 минут назад
В Липецке демонтировали опасные для детей качели
На аварийное состояние качелей пожаловались жители домов по проспекту Победы
В областную Госжилинспекцию поступило обращение об аварийном состоянии детских качелей во дворе домов № 71 и 75 по проспекту Победы.
Сотрудники Госжилинспекции провели проверку и обнаружили, что крепление качелей, фиксирующее их на земле, сломано и представляло опасность для детей.
Госжилинспекция выдала Управляющей компании предписание об их демонтаже, что и было сделано, сообщили в Государственной жилищной инспекции Липецкой области.
Фото: ggilipetsk.ru
Сотрудники Госжилинспекции провели проверку и обнаружили, что крепление качелей, фиксирующее их на земле, сломано и представляло опасность для детей.
Госжилинспекция выдала Управляющей компании предписание об их демонтаже, что и было сделано, сообщили в Государственной жилищной инспекции Липецкой области.
Фото: ggilipetsk.ru