В Липецке демонтировали опасные для детей качели

На аварийное состояние качелей пожаловались жители домов по проспекту Победы

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В областную Госжилинспекцию поступило обращение об аварийном состоянии детских качелей во дворе домов № 71 и 75 по проспекту Победы.Сотрудники Госжилинспекции провели проверку и обнаружили, что крепление качелей, фиксирующее их на земле, сломано и представляло опасность для детей.Госжилинспекция выдала Управляющей компании предписание об их демонтаже, что и было сделано, сообщили в Государственной жилищной инспекции Липецкой области.