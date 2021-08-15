Общество
21 минуту назад
Росприроднадзор нашел нарушения на липецком предприятии по обработке и утилизации отходов
На юридическое и должностное лицо составлены протоколы об административном правонарушении.
Росприроднадзор обратился в суд по итогам проверки липецкого ООО «Зеленый век». Как сообщает пресс-служба Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора, в ходе плановой выездной проверки в отношении ООО «Зеленый век», расположенного в селе Становое Липецкой области, выявили нарушения. Это предприятие специализируется на обработке и утилизации неопасных отходов.
- Целью проверки стала анализ исполнения требований законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности при оказании услуг по обращению с отходами производства и потребления, - отметили в пресс-службе. - В результате на промышленной площадке ООО «Зеленый век» были выявлены нарушения в области лицензирования отдельных видов деятельности. В отношении юридического и должностного лица составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ. Для принятия решения о привлечении к административной ответственности материалы были направлены в суд, предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, исполнение которого находится на контроле управления.
Фото - vk.com
- Целью проверки стала анализ исполнения требований законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности при оказании услуг по обращению с отходами производства и потребления, - отметили в пресс-службе. - В результате на промышленной площадке ООО «Зеленый век» были выявлены нарушения в области лицензирования отдельных видов деятельности. В отношении юридического и должностного лица составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ. Для принятия решения о привлечении к административной ответственности материалы были направлены в суд, предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, исполнение которого находится на контроле управления.
Фото - vk.com