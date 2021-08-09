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В заповеднике на территории Липецкой области второй день бушует пожар

4 1966
#пожар #заповедник
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В заповеднике на территории Липецкой области второй день бушует пожар
8 августа в 16.30 недалеко от села Беляево Усманского района в 155 квартале ФГБУ «Воронежский государственный природный биосферный заповедник»  загорелась сухая подстилка. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, по состоянию на десять часов утра 9 августа площадь пожара составляет 30 гектаров.

- Наблюдается очаговое горение сухой растительности в 154, 155 и 172 кварталах заповедника. С природным пожаром борются 26 человек при помощи 13 единиц техники, в том числе расчет МЧС. Пострадавших и погибших нет. Угроза распространения на жилые дома отсутствуют, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.
4 1966
#пожар #заповедник
3

Комментарии (4)

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Варавва

14 минут назад
Кер, выделяемые деньги не доходят, тупо выводятся на обнал, часть в МСК кураторам, часть себе любимым.
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Кер

25 минут назад
Заповедник весь в завалах, машины пожарные не проедет.Лес весь в буреломах и завалах
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Неравнодушный горожанин

43 минуты назад
Отберите у этого расчета МЧС технику - в прошлом году они уже сожгли новую машину. Песок и лопаты доверить страшно.
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Смотришь на это всё и поражаешся.

52 минуты назад
Самая богатейших страна а с пожарами боятся как первобытные. Ранец за спиной и с 10-15 литрами воды, а бочка в 2-3 км от пожара. Что можно потушить таким способом? Темноте это подстилка она тлеит и потушить ранцем не возможно, только сбить пламя но при сильном ветре её раздевается по новой. Зато самолёты в Турцию, Грецию пожалуйста а у нас всё не сгорит или ещё вырастить.
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