В заповеднике на территории Липецкой области второй день бушует пожар

8 августа в 16.30 недалеко от села Беляево Усманского района в 155 квартале ФГБУ «Воронежский государственный природный биосферный заповедник» загорелась сухая подстилка.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, по состоянию на десять часов утра 9 августа площадь пожара составляет 30 гектаров.



- Наблюдается очаговое горение сухой растительности в 154, 155 и 172 кварталах заповедника. С природным пожаром борются 26 человек при помощи 13 единиц техники, в том числе расчет МЧС. Пострадавших и погибших нет. Угроза распространения на жилые дома отсутствуют, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

