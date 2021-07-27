34-летний водитель погиб в перевернувшейся «Ладе»

За сутки на дорогах Липецкой области два человека погибли, двое - получили ранения.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 26 июля в Данковском районе на трассе Воскресенское – Данков 34-летний водитель «Лады-Гранты» не справился с управлением и автомобиль опрокинулся в кювет. От полученных травм водитель погиб на месте.



В Задонском районе в четыре часа утра на платном участке трассы «Дон» 44-летний водитель «Тойоты» вне пешеходного перехода допустил наезд на пешехода, личность которого устанавливается. Он получил смертельные травмы.



В Хлевенском районе на альтернативном участке автотрассы «Дон» столкнулись «Лада-Ларгус» под управлением 64-летнего водителя и мопед с 44-летнм мужчиной за рулем. В автоаварии мопедист получил травмы.



В Данкове в час дня на улице Мира произошло столкновение автомобилей «ВАЗ» под управлением 31-летнего водителя и «ГАЗ» с 43-летним мужчиной за рулем. В аварии получил травмы водитель «ВАЗа», его госпитализировали.



26 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3858 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 95.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 3500 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



На дорогах региона было зафиксировано 12 случаев механического столкновения автомобилей.



