Происшествия

47 минут назад

34-летний водитель погиб в перевернувшейся «Ладе»

1 761
#авария #ДТП
34-летний водитель погиб в перевернувшейся «Ладе»

За сутки на дорогах Липецкой области два человека погибли, двое - получили ранения.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 26 июля в Данковском районе на трассе Воскресенское – Данков 34-летний водитель «Лады-Гранты» не справился с управлением и автомобиль опрокинулся в кювет. От полученных травм водитель погиб на месте.

В Задонском районе в четыре часа утра на платном участке трассы «Дон» 44-летний водитель «Тойоты» вне пешеходного перехода допустил наезд на пешехода, личность которого устанавливается. Он получил смертельные травмы.

В Хлевенском районе на альтернативном участке автотрассы «Дон» столкнулись «Лада-Ларгус» под управлением 64-летнего водителя и мопед с 44-летнм мужчиной за рулем. В автоаварии мопедист получил травмы.

В Данкове в час дня на улице Мира произошло столкновение автомобилей «ВАЗ» под управлением 31-летнего водителя и «ГАЗ» с 43-летним мужчиной за рулем. В аварии получил травмы водитель «ВАЗа», его госпитализировали.

26 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3858 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 95.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 3500 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона было зафиксировано 12 случаев механического столкновения автомобилей.

1 761
#авария #ДТП

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Когда

7 минут назад
Будете вылавливать мопедистов и квадроциклистов в Ссёлках.Гонки возле 35 школы.Или как будут трупы,тогда будет поздно.Малолетки.
ответить

Еще в рубрике

Липецкие спасатели вытащили из воды подростка, который уже захлебнулся и потерял сознание
#спасение на воде
1
Липецкие спасатели вытащили из воды подростка, который уже захлебнулся и потерял сознание

37 минут назад

Происшествия
Мошенники выманили у 16-летнего подростка 6666 рублей
#мошенничество
8
Мошенники выманили у 16-летнего подростка 6666 рублей

вчера, 18:46

Происшествия
42-летний липчанин отравился газом
#отравление #наркотики
17
42-летний липчанин отравился газом

вчера, 15:43

Происшествия
Липчанин дважды пытался задушить мать
#угроза убийством
9
Липчанин дважды пытался задушить мать

вчера, 11:12

Происшествия
В столкновении «Лады-Гранты» и грузовика пострадали три человека
#авария #ДТП
5
В столкновении «Лады-Гранты» и грузовика пострадали три человека

вчера, 10:47

Происшествия
В Липецке пропала 22-летняя девушка
#без вести пропавшие
54
В Липецке пропала 22-летняя девушка

вчера, 10:02

Происшествия