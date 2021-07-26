Расселят ли? Власти ответили на главный вопрос жителей улиц Радиаторная и Калинина

Глава Липецка Евгения Уваркина заявила собравшимся в бывшем ККЗ «Октябрь» людям, что уже в конце этого-начале следующего года городская администрация выйдет на торги по определению инвестора, а к реализации программы комплексного развития территории мэрия вместе с девелопером приступит в 2022 году.

Сегодня вечером в «Октябре» руководство мэрии Липецка встретилось с жителями улиц Радиаторной и Калинина. Народ забил зрительные ряды в малом зале бывшего кинотеатра. У людей был один вопрос: когда они наконец-то заживут нормальной жизнью?– Ваши проблемы актуальны последние лет 20-30. Когда вопрос с переселением встал очень остро...– Живем на помойке! - перебил главу города Евгению Уваркину голос из зала.– … Поэтому нам надо менять эту территорию. Раньше согласно федеральным нормативным актам для переселения дома должны были быть признаны аварийными. Также было необходимо согласие ста процентов жильцов на переселение. Поэтому никто из предыдущих мэров Липецка не смог решить ваши проблемы. А кого-то, я знаю, я таких людей на ваших улицах встречала, устраивает все, как есть, – закончила свою мысль Евгения Уваркина.Первый вице-мэр Липецка Константин Востриков сообщил жителям о том, что было сделано за последние две недели после встречи с активом этих улиц. Во-первых и во-вторых, специалисты ЛГЭКа провели ревизию и ремонт водонапорных колонок и очистили выгребные ямы уличных туалетов (бараки бывшего радиаторного завода в свое время были построены с удобствами во дворе). Был выполнен и еще один пункт соглашений – отсыпана дорога по Радиаторной.Осталась самая неподъемная проблема: переселение:– Есть три варианта. Первый: сюда заходит некий инвестор, выкупает ваше жилье и строит новые жилые дома. Минус этого варианта - нужно договорится со всеми. Второй вариант: федеральная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области». Но в нее включен только один дом, №11, который признали аварийными до 1 января 2017 года. Планируемая дата его расселения – 2022 год. Дом № 7 признан аварийным в 2018 году, дома № 12,13,14 – в 2021 году. Об их расселении можно будет вести речь после 2025 года. Минус этого варианта – наша полная зависимость от финансирования федерального центра. Остается третий вариант - оптимальный, переселение по программе комплексного развития территории, КРТ.По словам Константина Вострикова, чтобы эта новая программа заработала в Липецке, в прошлом и этом году было принято 11 региональных законов. В программу КРТ включаются дома с высокой степенью износа, те, где две трети собственников жилых помещений готовы на переселение. После опроса населения будет объявлен аукцион на выбор инвестора. После оглашения его результатов застройщик вместе с муниципалитетом будет определяться с выкупом жилья у жителей этого района Липецка по рыночной оценке, или предоставив им новые квартиры. Если такое жилье не в собственности липчан, а в социальном найме, то они получат либо равнозначное по квадратуре жилье, либо с доплатой за квартиры большей площади.