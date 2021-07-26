сегодня, 20:11
Расселят ли? Власти ответили на главный вопрос жителей улиц Радиаторная и Калинина
Глава Липецка Евгения Уваркина заявила собравшимся в бывшем ККЗ «Октябрь» людям, что уже в конце этого-начале следующего года городская администрация выйдет на торги по определению инвестора, а к реализации программы комплексного развития территории мэрия вместе с девелопером приступит в 2022 году.
– Ваши проблемы актуальны последние лет 20-30. Когда вопрос с переселением встал очень остро...
– Живем на помойке! - перебил главу города Евгению Уваркину голос из зала.
Раньше на этих улицах в бараках жили работники радиаторного завода. Завода давно уж нет, а жилье осталось. Оно обветшало и требует ремонта. Тут селятся маргиналы, что делает жизнь в этой части города еще ужаснее
– … Поэтому нам надо менять эту территорию. Раньше согласно федеральным нормативным актам для переселения дома должны были быть признаны аварийными. Также было необходимо согласие ста процентов жильцов на переселение. Поэтому никто из предыдущих мэров Липецка не смог решить ваши проблемы. А кого-то, я знаю, я таких людей на ваших улицах встречала, устраивает все, как есть, – закончила свою мысль Евгения Уваркина.
Первый вице-мэр Липецка Константин Востриков сообщил жителям о том, что было сделано за последние две недели после встречи с активом этих улиц. Во-первых и во-вторых, специалисты ЛГЭКа провели ревизию и ремонт водонапорных колонок и очистили выгребные ямы уличных туалетов (бараки бывшего радиаторного завода в свое время были построены с удобствами во дворе). Был выполнен и еще один пункт соглашений – отсыпана дорога по Радиаторной.
Осталась самая неподъемная проблема: переселение:
– Есть три варианта. Первый: сюда заходит некий инвестор, выкупает ваше жилье и строит новые жилые дома. Минус этого варианта - нужно договорится со всеми. Второй вариант: федеральная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области». Но в нее включен только один дом, №11, который признали аварийными до 1 января 2017 года. Планируемая дата его расселения – 2022 год. Дом № 7 признан аварийным в 2018 году, дома № 12,13,14 – в 2021 году. Об их расселении можно будет вести речь после 2025 года. Минус этого варианта – наша полная зависимость от финансирования федерального центра. Остается третий вариант - оптимальный, переселение по программе комплексного развития территории, КРТ.
На Радиаторной – пять уличных туалетов по две кабинки в каждом. Состояние четырех из них – ужасное. Выгребные ямы входят в состав общего имущества многоквартирных домов №№ 1-14 по этой улице. Бремя их содержания лежит на собственниках помещений. Но в мэрии решили взять на себя заботу об откачке нечистот
По словам Константина Вострикова, чтобы эта новая программа заработала в Липецке, в прошлом и этом году было принято 11 региональных законов. В программу КРТ включаются дома с высокой степенью износа, те, где две трети собственников жилых помещений готовы на переселение. После опроса населения будет объявлен аукцион на выбор инвестора. После оглашения его результатов застройщик вместе с муниципалитетом будет определяться с выкупом жилья у жителей этого района Липецка по рыночной оценке, или предоставив им новые квартиры. Если такое жилье не в собственности липчан, а в социальном найме, то они получат либо равнозначное по квадратуре жилье, либо с доплатой за квартиры большей площади.
в заштрихованную зону попали бараки – первые на расселение и снос
На улице Радиаторной – 14 бараков. Но пока, по словам Константина Вострикова, треть их населения против переселения. Такая же ситуация – и с владельцами частной застройки. По программе КРТ и они могут получить новое жилье, но если домовладелец против, то его недвижимость из плана застройки исключат.
Представившийся «самым стареньким» жителем этого района, взявший микрофон мужчина тут же заявил, что 90% жителей улицы Калинина, застроенной частными домами, за переселение. «И не забудьте, что эту территорию всю затапливает!»
Взял микрофон и еще молодой человек, который также попросил не забыть переселить от канала, из которого во время наводнений выходит вода, несколько домов по улице Радиаторной, в которых в последний потоп летом 2016 года вода стояла по грудь взрослого человека.
Глава Липецка пообещала максимально ускорить процесс подготовки документов на аукцион по переселению жителей улиц Калинина и Радиаторной по программе КРД. Уже на следующей неделе мэрия поможет провести собрания жильцов, после чего до четырех месяцев уйдет на оценку состояния домов.
– Если начнёте, все будут за переселение! Просто нам с 2008 года обещают! – раздались выкрики из зала.
Евгения Уваркина успокоила людей заявлением о том, что мэрия уже работает с потенциальными застройщиками. По ее словам, в конце этого-начале следующего года городская администрация выйдет на торги по определению инвестора. А к реализации программы КРД мэрия вместе с девелопером приступит в 2022 году. Рассказала она и о преображении территории.
– Государственная корпорация «Дом. РФ» уже разрабатывает мастер-план строительства набережной рек Воронеж и Липовки. Наша задача соединить набережную Липовки с набережной реки Воронеж.
в мэрии вспомнили любимое слово экс-губернатора Олега Королева: ревитализация
Вопросов по существу было на удивление мало. Лишь только одна пожилая женщина, севшая в первый ряд, впала в плач, голося, что никому давно не верит, и что ее дом по документам снесли еще в 80-е. Но ее почин не поддержали. Через 40 минут после начала встречи, поняв, что им уже все сказали, люди стали пониматься и группами покидать темный зал, чтобы в светлом холле заполнить полученные от департамента градостроительства и архитектуры анкеты с пожеланиями либо переселиться за счет будущего инвестора, либо получить за свои квадратные метры выкупную цену.
Оля
гость
Да,поселите их,уже,
Валя
Работал я там.
Оля
н-дя
))
Опять перед выбором или поднятия рейтинга
Андрей