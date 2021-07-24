На берегу реки Быстрая Сосна нашли гранату

РГД времен войны обнаружена в Измалковском районе

Взрывотехниками аварийно-спасательного отряда Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области на полигоне Липецкого района была уничтожена ручная граната РГД-33 времен Великой Отечественной войны, которая была обнаружена в районе селе Пятницкое Измалковского района на берегу реки Быстрая Сосна.



Во время войны в этих местах шли ожесточенные бои, в которых принимала участие 45-я пехотная дивизия вермахта, которая была одной из дивизий напавших на Брестскую крепость 22 июня 1941 года. Во время Елецкой наступательной операции в Измалковском районе 45-я дивизия, солдаты которой считались любимчиками Гитлера, попала в котёл понеся колоссальные потери. Возле села Пятницкое шли ожесточенные бои с пехотинцами 45-й дивизии вермахта.

