Любители кофе могут лишиться свободы на пять лет

Два липчанина украли из магазина 35 пачек кофе.

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В полицию обратилась администратор сетевого магазина, расположенного на улице Парковой, с заявлением о том, что неизвестные из торгового зала магазина похитили 35 пачек кофе.



Оперативники установили подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое липчан, один 20-ти лет, другой несовершеннолетний.



— В ходе предварительного расследования следователем СУ УМВД России по Липецку установлено, что подозреваемые тайно, по предварительному сговору, из магазина похитили продукты питания, а именно 35 пачек кофе. Своими действиями подозреваемые причинили ущерб магазину на общую сумму 4552 рубля, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.