Происшествия

18 минут назад

Любители кофе могут лишиться свободы на пять лет

3 252
#кража #полиция

Два липчанина украли из магазина 35 пачек кофе.

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В полицию обратилась администратор сетевого магазина, расположенного на улице Парковой, с заявлением о том, что неизвестные из торгового зала магазина похитили 35 пачек кофе.

Оперативники установили подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое липчан, один 20-ти лет, другой несовершеннолетний.

— В ходе предварительного расследования следователем СУ УМВД России по Липецку установлено, что подозреваемые тайно, по предварительному сговору, из магазина похитили продукты питания, а именно 35 пачек кофе. Своими действиями подозреваемые причинили ущерб магазину на общую сумму 4552 рубля, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
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#кража #полиция

Комментарии (3)

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Липчанка

3 минуты назад
А почему нет лиц, героев надо знать в лицо.
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Пeppи Mейcон

4 минуты назад
Билли Кид, грабь награбленное, как завещал великий Ленин
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Билли Кид

12 минут назад
ИПешнику хотели передачку передать
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