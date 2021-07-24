Коронавирус в России: помолодевшая болезнь

Ковид «помолодел» — молодые россияне заражаются SARS-CoV-2 чаще, чем в начале пандемии. Туристический сезон в Крыму могут закрыть досрочно. Роспотребнадзор предложил обеззараживать воздух в салонах общественного транспорта.

В России сохраняется, а высокий уровень распространения коронавирусной инфекции. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 120 389 инфицированных, сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 6 078 522 человек, умерли 152 296 человек.



В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, продолжает увеличиваться — с понедельника по пятницу регистрировалось от 244 до 252 человек. Число летальных случаев составило 1070 человек. Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 37 772 случая новой коронавирусной инфекции, 33 117 человек выздоровели.



Заболеваемость в России осталась практически такой же, как и неделю назад — вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства сообщила, что показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 118,7. Ситуацию она охарактеризовала как напряженную — некоторое снижение отмечалось лишь в 10 регионах. «Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 118,7. Хотя это практически уровень прошлой недели, но, тем не менее, в большинстве субъектов ситуация, как я сказала, остается напряженной», — сообщила она.



По данным, которые представила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного Совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, рост заболеваемости сохранялся к концу нынешней недели в 57 регионах, в пяти из них — больше, чем на 20%, сообщают «Вести». А министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента с членами правительства отметил, что сегодня с COVID-19 в России госпитализированы 198 тысяч человек, из них 5,2 тысячи находятся в реанимациях: «Под наблюдением медицинских работников находятся 889 тысяч пациентов. Из них 77% — это пациенты, получающие помощь в амбулаторных условиях. 198 тысяч человек госпитализированы», — передают РИА Новости его слова. Есть немного позитивной динамики, о которой сказала Анна Попова — несколько снизились темпы роста заболеваемости.



Премьер-министр России Михаил Мишустин считает — нужно активнее работать с регионами по вопросам вакцинации от коронавируса и наращивать объемы тестирования на коронавирусную инфекцию. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства спрогнозировала, что Россия может добиться коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80% к 1 ноября. Сейчас к коллективному иммунитету порядка 60% близки Москва, Санкт-Петербург и еще 15 регионов. Между тем, Минтруд и Роспотребнадзор выпустили совместные рекомендации — в ведомствах отметили, что количество переболевших и вакцинированных сотрудников в коллективе должно составлять не менее 80% для стабилизации ситуации: «непривитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава работающих», — сообщается в документе, который размещен на сайте министерства.



Болезнь изменилась за полтора года со своего появления. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью на телеканале «Россия-24» пояснил — выраженное поражение легких у таких пациентов в последнее время наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как это было раньше. Ускорились по его словам распространение вируса и течение самого заболевания. Кроме того, у заболевших чаще встречаются новые симптомы — кишечные проявления, проявления, сходные с ангиной.



Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Наталья Пшеничная в беседе с ТАСС назвала другую особенность — коронавирусная пневмония очень быстро способна перейти из легкой формы в тяжелую: «Коварство COVID-19 заключается в том, что, даже начавшись легко, например, с легкого недомогания и субфебрильной температуры, в последующем заболевание может быстро прогрессировать и приводить к тяжелому поражению легких и других органов». А глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании президента с членами правительства отметил — новой инфекцией стали чаще заражаться молодые, тогда как случаи заболевания среди привившихся россиян старше 60 лет единичны.



Эксперты не прекращают делать прогнозы о том, как поведет себя вирус в ближайшем будущем. Вирусолог Евгений Тимаков в эфире Первого канала высказал мнение, что в следующем году весной вероятный рост заболеваемости будет незаметным — если за счет вакцинации люди будут подготовленными. Появится ли новый, более опасный штамм, спрогнозировать нельзя, считает молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов. «В том-то и дело, что мы предполагать здесь, на самом деле, ничего не можем, потому что направление мутации вируса в общем случайное, то есть, с вирусом постоянно происходят разные изменения внутри людей, которых он заразил. Когда он размножается, при копировании возникают ошибки, эти ошибки случайные, они не направленные», — передают его слова РИА Новости. При том, вирус может начать уживаться с человеком, тогда станет легче, а может будет проявлять только большую заразность, но сейчас определить это точно нельзя.



Темпы вакцинации за последнее время выросли в России почти вдвое — об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией. Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства озвучила, кто именно прививается активно: «Набольшую долю от числа вакцинированных составляют лица в возрасте старше 60 лет, это 31,4%. На втором месте граждане 40-49 лет и на третьем месте граждане в возрасте 30-39 лет. Самый низкий процент вакцинации наблюдается у граждан в возрасте 18-29 лет», — передают ее слова РИА Новости.



Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия-24» напомнил, что осенью нас ожидает уже привычный сезон гриппа — нужно успеть сделать прививку от коронавируса до этого времени: «Мы будем готовиться к сезону гриппа уже с сентября месяца, поэтому вот сегодня завершить вакцинацию — в августе месяце пройти и в июле».



Слово должно быть главным в работе с населением — вести работу по информированию о важности вакцинации будет Российский Красный Крест. Председатель организации Павел Савчук отметил, что обилие недостоверных источников информации заставляет людей сомневаться в словах врачей, передает ТАСС. «Не всегда легко разобраться в обилии информации, поэтому широкая информационная работа станет главным средством в борьбе с антивакцинным движением», — пояснил он. Эту тему обсуждали и на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. По словам президента, повышение темпов вакцинации в стране сейчас является основной задачей, однако «ничего нельзя навязывать» — только убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так можно «поставить заслон эпидемии», сообщает ТАСС.



Необычный стимул предложили в Совете Федерации — сенатор Татьяна Кусайко высказалась за два дополнительных выходных привившимся от COVID-19. Одна из причин — после прививки в некоторых случаях может наблюдаться небольшое недомогание или повышение температуры. «Конечно, в таком случае лучше побыть дома», — передают ее мнение РИА Новости. Профсоюзы размышляют о подводных камнях этой идеи. По мнению профсоюзов, выходные дни за прививку надо оплачивать, рассказал РИА новости замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. Главный вопрос — кто будет платить? Это требует обсуждения на Российской трехсторонней комиссии.



Врачи продолжают обобщать опыт реабилитации тех, кто переболел COVID-19. Накопленный за 1,5 года пандемии COVID-19 опыт как российских, так и зарубежных медиков, показывает, что после острой фазы заболевания практически все пациенты продолжают жаловаться на общую утомляемость, мышечную слабость, одышку, снижение толерантности к физическим нагрузкам, особенно у лиц, работающих во вредных условиях труда, напоминает «Российская газета».



В Екатеринбургском медицинском научном центре профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора разработали реабилитационную терапию для пациентов, чья профессиональная деятельность связана с вредными условиями труда — по наблюдениям медиков, у таких переболевших постковидный синдром протекает тяжелее. Методики самые разные — физиотерапия, дыхательная гимнастика, лазеро-, магнито-, ультразвуковая терапии, работа с психологом.



Эксперты признают — всем переболевшим COVID-19, независимо от тяжести, необходима углубленная диспансеризация. Доктор медицинских наук, профессор, врач-пульмонолог, Заслуженный врач России Александр Карабиненко в беседе с ТАСС отметил: «Кто переболел в легкой форме и не имеет никаких субъективных ощущений остаточного состояния, должны пройти диспансеризацию на предмет скрытых каких-то явлений, тех, которые человеку не досаждают, но при более углубленном обследовании это может проявляться».



Минздрав в свою очередь подготовил методическую базу по оказанию психологической помощи пациентам с COVID-19, а медиков обследовали, чтобы выявить у них синдром эмоционального выгорания. «Забота о ментальном здоровье медицинского персонала рассматривается как одна из важнейших компонентов нашей работы в новых условиях», — отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Саммите по вопросам воздействия пандемии COVID-19 на психическое здоровье населения и системы предоставления услуг в Европейском регионе ВОЗ.



Эпидемиологи пополняют правила безопасного поведения в условиях пандемии. Роспотребнадзор начал свою подготовку к выборам — из-за пандемии кандидатам и другим участникам избирательных процессов запрещены рукопожатия и объятия на участках для голосования или при посещении других электоральных мероприятий — такие рекомендации появились на сайте ЦИК РФ. Непосредственно в помещении, где проводятся выборы, нельзя принимать пищу — только бутилированную воду.



Специалисты Московского онкологического общества рекомендуют пациентам с онкологией делать прививку от COVID-19, сообщается в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Есть отдельные рекомендации — не прерывать во время вакцинации противоопухолевое лечение, хотя не делать прививку в острых и терминальных стадиях заболевания. Роспотребнадзор вынес на общественное обсуждение идею обеспечить автотранспорт установками по обеззараживанию воздуха. Такие устройства должны нейтрализовывать не менее 95% патогенных микроорганизмов, передающихся воздушно-капельным путем, сообщает «Российская газета».



Туристический сезон в Крыму может закончиться раньше — если ухудшится эпидобстановка. Глава Республики Крым Сергей Аксенов допустил закрытие туристического сезона из-за несоблюдения противокоронавирусных мер в регионе, сообщает ТАСС. «Пока делать мы этого не собираемся, таких решений нет, планов нет, но если ситуация перевалит за критическую отметку, то придется», — сказал Аксенов на заседании оперштаба о возможности прекращения курортного сезона.