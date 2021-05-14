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сегодня, 12:48

Автобусы маршрута №33 возвращают на Петровский рынок

3 430
#транспорт
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Автобусы маршрута №33 возвращают на Петровский рынок
Как сообщили в городском департаменте транспорта, в связи с поступающими обращениями граждан с понедельника, 17 мая, движение автобусов №33 «Чаплыгинское шоссе – 3 участок ЛТЗ» и №33 А «ул. Доменщиков – 3 участок ЛТЗ» в прямом и обратном направлениях будет организовано через Петровский рынок по схеме «… - пл. Театральная – ул. Фрунзе – ул. Неделина – Петровский мост…». 
 
Кроме того, в целях оптимизации работы городского пассажирского транспорта в расписание маршрутов №№ 33, 2, 12, 24 и 24а внесут изменения.

3 430
#транспорт
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Комментарии (3)

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гость

14 минут назад
007, жители манежа ездят, тк 302 маршрут ходит до 18 часов и то если повезет
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Михаил

43 минуты назад
Оптимизация? значит автобус №24 будет ходить еще хуже ? терпеть не могу департамент транспорта такие люди в гробу перевернутся.
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007

50 минут назад
зачем??? норм было через пл революции быстрее там некому ездить через этот рынок
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