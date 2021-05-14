Автобусы маршрута №33 возвращают на Петровский рынок

Как сообщили в городском департаменте транспорта, в связи с поступающими обращениями граждан с понедельника, 17 мая, движение автобусов №33 «Чаплыгинское шоссе – 3 участок ЛТЗ» и №33 А «ул. Доменщиков – 3 участок ЛТЗ» в прямом и обратном направлениях будет организовано через Петровский рынок по схеме «… - пл. Театральная – ул. Фрунзе – ул. Неделина – Петровский мост…».



Кроме того, в целях оптимизации работы городского пассажирского транспорта в расписание маршрутов №№ 33, 2, 12, 24 и 24а внесут изменения.



