Происшествия

сегодня, 08:58

Мужчина угрожал убить мать стулом

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#угроза убийством
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Мужчина угрожал убить мать стулом

Жителю Липецка не удалось уйти от уголовной ответственности.

Мировой судья СУ №19 Советского района Липецка вынес приговор за угрозу убийством. В этом преступлении обвинили ранее судимого по аналогичной статье безработного жителя областного центра.

Установлено, что преступление было совершено вечером 7 февраля 2021 года в квартире дома №55 по улице Московской. Пьяный мужчина в тот вечер поссорился с матерью. «Имея умысел на угрозу убийством, находясь в непосредственной близости по отношению к последней, держа в правой руке стул с металлическим каркасом, замахнулся, данным стулом на мать, и высказал в её адрес слова угрозы убийством: «Убью тебя». После чего, продолжая свой преступный умысел, бросил указанный стул, в сторону матери», указано в материалах суда. Женщина испугалась и обратилась в полицию. Ее сын признал полностью свою вину и заявил ходатайство о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме.

Суд вынес обвинительный приговор: мужчину наказали годом ограничения свободы.
1 743
#угроза убийством
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Комментарии (1)

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Пипецк

сегодня, 09:15
А нас маршерует разруха и коррупция! Слава Богу мы живем в России а не в Америке.
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