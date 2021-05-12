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30 минут назад

Воспитанник «Металлурга» вошёл в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы

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#Футбол #Заболотый #сборная России
Воспитанник «Металлурга» вошёл в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы
Антон Заболотный пролетел мимо чемпионата мира в 2018-м, но теперь у него отличные шансы сыграть на Евро. 

Начинавший заниматься футболом в Липецке нападающий Антон Заболотный вошёл в расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату Европы.
Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов включил его в список 30 игроков, из которых в окончательный состав попадут 26 человек. Шансы Антона на участие в евро можно оценить, как весьма высокие, ведь в «списке Черчесова» значатся всего три нападающих: Артём Дзюба из питерского «Зенита», Александр Соболев из столичного «Спартака» и выступающий за «Сочи» Заболотный. 

К удивлению многих нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов был включён лишь в резервный список из 7-ми футболистов и может получить вызов в команду только в случае форс-мажора, например, травмы кого-то из других форвардов. 

Антон Заболотный вдохновенно проводит нынешний сезон в РПЛ: в 26-ти матчах он забил 9 голов. В том, что сочинцы, которых многие до этого считали аутсайдерами, за тур до финиша чемпионата реально претендуют на попадание в еврокубки, огромная заслуга Антона. После ухода из «Зенита», где на него оказывалось огромное давление, у нападающего словно выросли крылья.  

На фоне этих успехов вновь пробудился интерес к Заболотному со стороны отечественных топ-клубов. Ряд СМИ на прошлой неделе распространили информацию, что Антон летом перейдёт в ЦСКА, Академию которого когда-то заканчивал после обучения с СДЮШОР липецкого «Металлурга». Правда, в «Сочи» поспешили опровергнуть эту информацию, но по сведениям GOROD48 контракт уже подписан, причём – на два года.

Сборная России начнёт подготовку к Евро 20 мая в Новогорске, а с 22 по 31 мая проведёт сбор в австрийском Нойштифте. Запланированы контрольные матчи 1 июня с Польшей во Вроцлаве (21:45 мск) и 5 июня с Болгарией в Москве (18:00).

На групповом этапе чемпионата Европы россиян ждут матчи с Бельгией (12 июня в Санкт-Петербурге), Финляндией (16 июня в Санкт-Петербурге) и Данией (21 июня в Копенгагене). 
Антон Заболотный является одним из самых известных воспитанников «Металлурга». Первые удары по мячу он сделал под руководством тренера Олега Криволуцкого, который и довёл его до Академии ЦСКА. В Липецк Заболотный наведывается каждое лето, здесь живут его родители. 

Расширенная заявка сборной России на Евро:

вратари — Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунёв («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»);

защитники — Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семёнов («Ахмат»);

полузащитники — Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»);

нападающие — Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

В резерв включены и могут быть вызваны в случае необходимости Александр Максименко («Спартак»), Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит»), Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо»), Резиуан Мирзов («Химки»), Фёдор Смолов («Локомотив»).

Фото РФС
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#Футбол #Заболотый #сборная России

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