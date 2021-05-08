Происшествия
сегодня, 22:11
Водитель «ВАЗа» не вписался в поворот и отправил свою пассажирку в больницу
ДТП произошло вечером 8 мая на перекрестке улиц Ильича и 3 сентября.
Вечером 8 мая водитель «ВАЗ-2112» поворачивал с улицы Ильича на улицу 3 Сентября в Липецке, но не справился с управлением и врезался в столб.
Как сообщили GOROD48 очевидцы последствий ДТП, пассажирка из автомобиля была доставлена в больницу.
На месте работают сотрудники ДПС. Водитель отправлен на прохождение медосвидетельствования.
Как сообщили GOROD48 очевидцы последствий ДТП, пассажирка из автомобиля была доставлена в больницу.
На месте работают сотрудники ДПС. Водитель отправлен на прохождение медосвидетельствования.
апач
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Денис
КБ