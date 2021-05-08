Водитель «ВАЗа» не вписался в поворот и отправил свою пассажирку в больницу

ДТП произошло вечером 8 мая на перекрестке улиц Ильича и 3 сентября.

Вечером 8 мая водитель «ВАЗ-2112» поворачивал с улицы Ильича на улицу 3 Сентября в Липецке, но не справился с управлением и врезался в столб.Как сообщили GOROD48 очевидцы последствий ДТП, пассажирка из автомобиля была доставлена в больницу.На месте работают сотрудники ДПС. Водитель отправлен на прохождение медосвидетельствования.