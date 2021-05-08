Происшествия

сегодня, 22:11

Водитель «ВАЗа» не вписался в поворот и отправил свою пассажирку в больницу

4 640
#ДТП #столб
Водитель «ВАЗа» не вписался в поворот и отправил свою пассажирку в больницу

ДТП произошло вечером 8 мая на перекрестке улиц Ильича и 3 сентября.

Вечером 8 мая водитель «ВАЗ-2112» поворачивал с улицы Ильича на улицу 3 Сентября в Липецке, но не справился с управлением и врезался в столб.

WhatsApp Image 2021-05-08 at 21.54.06.jpeg+2021-05-08-22.12.02.jpg

Как сообщили GOROD48 очевидцы последствий ДТП, пассажирка из автомобиля была доставлена в больницу. 

WhatsApp Image 2021-05-08 at 21.54.07.jpeg+2021-05-08-22.12.02.jpg

На месте работают сотрудники ДПС. Водитель отправлен на прохождение медосвидетельствования.

WhatsApp Image 2021-05-08 at 21.54.06 (1).jpeg+2021-05-08-22.12.02.jpg
4 640
#ДТП #столб

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

апач

37 минут назад
Просто недостаточная поворачевоемость руля...
ответить

Всё Путем

47 минут назад
Пассажирка управляла водителем с помощью джойстика.
ответить

Денис

49 минут назад
Брачные танцы закончились травмпунктом.
ответить

КБ

52 минуты назад
Тормоза не работают, надо было как-то у магазина остановиться!
ответить

Еще в рубрике

На трассе погибли 40-летний мужчина и 47-летняя женщина
#авария #ДТП
4
На трассе погибли 40-летний мужчина и 47-летняя женщина

сегодня, 19:03

Происшествия
Под Долгоруково произошло смертельное ДТП
#авария #ДТП
16
Под Долгоруково произошло смертельное ДТП

сегодня, 18:05

Происшествия
Липчанка вызвала экстренные службы из-за чужого автомобиля
#подозрительный предмет
12
Липчанка вызвала экстренные службы из-за чужого автомобиля

сегодня, 17:57

Происшествия
В «Университетском» загорелась квартира
#пожар #огонь
6
В «Университетском» загорелась квартира

сегодня, 17:45

Происшествия
Липчан просят опознать предполагаемого вора
#кража
38
Липчан просят опознать предполагаемого вора

сегодня, 14:03

Происшествия
Пропавшую липчанку нашли в Краснодарском крае
#пропавшие без вести
5
Пропавшую липчанку нашли в Краснодарском крае

сегодня, 13:59

Происшествия