Общество

13 минут назад

Энергетиков наказали из-за жалобы липчанина

217
#штраф
Энергетиков наказали из-за жалобы липчанина

Ростехнадзор оштрафовал компанию из-за мусора у трансформаторной подстанции.

Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в апреле провело внеплановую проверку АО «Липецкая городская энергетическая компания».

- Проверка была назначена на основании поступившего в установленном порядке обращения гражданина, сообщившего о складировании бытовых отходов в охранной зоне трансформаторной подстанции ТП-155 в Липецке. Было выявлены семь нарушений обязательных норм и правил в области требований законодательства в сфере государственного энергетического надзора. Выявлено, что охранная зона подстанции ТП-155 не установлена, техническое освидетельствование здания подстанции не проведено, - указано в сообщении Ростехнадзор.

По результатам проверки выданы акт и предписание на нарушений. В отношении компании и должностного лица было назначено наказание по ст. 9.11 КоАП РФ «Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки». Наложено штрафов на 23 000 рублей.
217
#штраф

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